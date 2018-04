Maggio sarà il mese della Chianina: eventi in tutta la Valdichiana

Da Chiusi a Bettolle, passando per Monte San Savino, Civitella e Torrita: il mese di maggio sarà ricco di iniziative dedicate alla chianina. Da sabato 5 maggio a domenica 3 giugno, nella Valdichiana aretina e senese si susseguiranno cinque settimane di appuntamenti tra enogastronomia, cultura, arte e sport promossi dall’associazione Amici della Chianina in collaborazione con i vari Comuni e con le loro associazioni.

I singoli eventi saranno collegati tra di loro dalla comune volontà di valorizzare la razza chianina nella sua zona d’origine, ribandendone lo stretto legame con il territorio e facendone uno strumento di sviluppo turistico ed economico.

«Stiamo predisponendo alcuni percorsi tematici all’interno di ogni Comune da percorrere a piedi, in bicicletta o in auto – spiega Giovanni Corti, presidente degli amici della Chianina, – che permetteranno di scoprire la vallata mettendone in risalto le bellezze paesaggistiche, storiche, architettoniche e culturali in collegamento con le eccellenze enogastronomiche, agricole e artigianali: molte delle iniziative di maggio saranno proprio legate a questi specifici itinerari».