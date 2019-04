Luciano Meoni per il centrodestra unito alle amministrative di Cortona (AR)

Lega, Fratelli D’Italia, Forza Italia e la lista civica Futuro per Cortona uniti per il progetto politico della città con Luciano Meoni candidato sindaco per le amministrative del prossimo 26 maggio a Cortona.

Il punto di partenza della nuova campagna elettorale di Meoni e del centrodestra è quello di un maggior rapporto con le frazioni con un consigliere con specifica delega per un filo diretto con tutto il territorio.

Centro storico più pulito e accogliente per essere maggiormente popolato grazie a politiche di sgravi fiscali su affitti o acquisti insieme alla possibilità di portare realtà universitarie italiane ed estere che facciano vivere stabilmente la città antica.

Maggiore sicurezza con più efficienza della Polizia Municipale e una migliore collaborazione con le forze dell’ordine. Battaglia annunciata anche sul fronte della sanità per evitare riduzione di servizi e reparti all’ospedale della Fratta e per avere un sistema di pronto soccorso e 118 in grado di gestire l’ampio territorio comunale.