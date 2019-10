LUCCA – Pioppi abbattuti in via dei Bacchettoni, perizie tecniche attestano compromessa stabilità

In merito all’abbattimento di due pioppi in via dei Bacchettoni a Lucca, l’amministrazione comunale precisa che l’operazione si è resa necessaria in base a una perizia richiesta a un tecnico agronomo che ha analizzato le piante anche con l’ausilio di strumentazioni.

Le indagini hanno evidenziato come entrambi gli alberi avessero problemi di stabilità dovuti al progressivo deperimento dell’apparato radicale e in un caso relativi alla presenza di una cavità di notevoli dimensioni alla base del fusto. Le piante in questione erano sofferenti per capitozzature subite in passato. Un terzo pioppo ormai secco, presumibilmente della stessa età e con problemi simili (come illustrato dalla foto) era già stato rimosso poco tempo fa.

L’abbattimento delle due piante quindi non è in nessun modo stato determinato dal bisogno di ricavare spazi per il montaggio di strutture di Lucca Comics & Games ma solo dall’oggettiva necessità di tutela della sicurezza pubblica soprattutto in caso di eventi meteorologici estremi che avrebbero potuto causare il cedimento degli esemplari.