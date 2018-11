Lucca Comics & Games 2018, tutto il meglio del Giappone si trova alla Japan Town

Da 7 anni l’istituto di cultura nipponico sceglie Lucca. In centinaia vanno a lezione di Kimono dal maestro Tomita

L’Estremo Oriente è vicino, anzi vicinissimo nel cuore di Lucca. Tutta l’area compresa tra la zona di San Francesco, via dei Bacchettoni, il Giardino degli Osservanti ospita ancora una volta la Japan Town, che ha superato i dieci anni di passione per il Sol Levante, con un intero quartiere dedicato ai prodotti di importazione, al cibo, ai costumi e all’arte nipponica, meta di migliaia di appassionati ogni anno.

Dal 2011, infatti, l’ambasciata del Giappone in Italia insieme all’Istituto di Cultura nipponico in Italia hanno scelto il Festival quale partner culturale d’eccellenza, attraverso il quale portare in Italia il meglio della creatività giapponese. Attraverso questo canale, infatti, a Lucca arrivano ogni anno interessanti anteprime,che anche quest’anno non hanno mancato di incantare i visitatori.

Fra gli eventi maggiormente apprezzati, le vere lezioni di “Kimono: sinonimo del Giappone nel mondo” a cura del maestro Nobuaki Tomita, appositamente arrivato dall’oriente che ha insegnato a centinaia di appassionati l’arte del vestire l’abito tradizionale giapponese.