Locali lucchesi inseriti nella Guida Ristoranti Espresso 2020

Sono nove i locali lucchesi che hanno ottenuto il cappello o la menzione speciale dalla Guida Ristoranti Espresso 2020.

A Lucca, ben tre cappelli per il ristorante il Giglio, due cappelli per L’Imbuto e per il Punto Officina del Gusto e un cappello per Pesce Briaco, mentre la Buca di Sant’Antonio ha ottenuto, anche quest’anno, la menzione storica. Un cappello anche per il ristorante Butterfly di Marlia e per la pizzeria Cecio di Porcari, mentre il Serendepico e Vino e Convivio hanno ottenuto la menzione speciale.