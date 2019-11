LIVORNO – Controlli nei parcheggi per residenti in Venezia. Stop alla sosta selvaggia

L’amministrazione comunale ribadisce il massimo impegno per contrastare il fenomeno dei parcheggi selvaggi, in Venezia e altrove.

La Polizia Municipale sta presidiando con particolare attenzione, anche di sera, il parcheggio di santa Trinita (riservato ai residenti h 24, dopo la chiusura di piazza del luogo Pio), per sanzionare le auto non autorizzate. Il monitoraggio della sosta nel quartiere della Venezia (e non solo) continuerà, anche per garantire una gestione razionale e ordinata dei flussi nel periodo della mostra di Modigliani.

Il Sindaco e l’assessora al traffico Giovanna Cepparello invitano i cittadini al rispetto delle regole, nell’interesse di tutti.