LIVORNO – Blue Street Modì, ristoratori di piazza Mazzini offrono menù tributo a Modigliani

S’intitola “Blue Street Modì” la proposta lanciata dai ristoranti Pane e Tulipani, Decimo Porto, Chapeau e Cambusiere di piazza Mazzini in occasione del centenario della morte di Amedeo Modigliani celebrata con la grande retrospettiva “Modigliani e l’avventura di Montparnasse” al Museo di Città.

“Blue street” – come amano chiamarla i ristoratori – allineati, uno accanto all’altro, su un lato di piazza Mazzini, a pochi passi dall’azzurro del nostro mare. In omaggio al loro celebre concittadino Modì, i ristoranti offrono già da questi giorni menù ispirati alle opere dell’artista a prezzi speciali. Pane e Tulipani lo propone ogni giovedì, Decimo Porto il venerdì, Chapeau il sabato, mentre il Cambusiere la domenica. Un giorno ciascuno con l’intento appunto di richiamare ogni giorno (da giovedì alla domenica) l’evento che la città sta vivendo.

Spazio alla fantasia: c’è chi intitola le portate con nomi evocativi che richiamano i capolavori di Modigliani, chi crea una pizza bianca a forma di tavolozza con salse colorate, chi serve un piatto Modì con la sagoma di una donna dal collo allungato e con gli occhi a mandorla. Obiettivo comune: portare sulla tavola una certa “dimensione artistica” in omaggio al pittore più straordinario del Novecento.

Queste in dettaglio le proposte:

PANE E TULIPANI Giovedì Modì

Ogni giovedì viene proposto un menù dedicato all’artista livornese fino alla fine della durata della mostra ( 16 febbraio 2020). Il menù sarà ogni volta diverso: una tela da riempire giocando con la natura ed i suoi colori tra varie spennellate e polveri colorate che daranno un tocco di personalità ed estro nell’intento di trasmettere all’avventore curioso la sensazione di ritrovarsi per un istante a Montmartre, in un “caffè”di una Parigi artistica e letterale. Il menù avrà un prezzo fisso di 30€ e comprenderà antipasto, primo, secondo, caffè e due calici di vino selezionati da degustare con le varie portate. In collaborazione con lo spazio d’arte Uovo alla Pop viene proposto anche un Corner Modigliani: ciclicamente artisti contemporanei di Uovo alla Pop vengono chiamati a reinterpretare i temi di Modigliani.

DECIMO PORTO Venerdi

Il Decimo Porto ha pensato di creare una pizza bianca a forma di tavolozza con salse colorate per ricreare la tavolozza del pittore. È possibile averla già pronta dalla cucina oppure in modalità fai da te con ciotole e pennello per creare voi stessi la pizza evento. Per ulteriori informazioni pagina Facebook “Il Decimo Porto Livorno”.

CHAPEAU Sabato

Ogni sabato piatto Modì: mortadella tartufata, prosciutto crudo di Emiliano Parti, pecorino, melanzane, peperoni grigliata e fiordilatte del caseificio Pura Vita Labronica. Il tutto accompagnato da un calice di lambrusco di Sorbara Paltrinieri

CAMBUSIERE Domenica

Antipasto di Modi’. A scelta un primo o una pizza. Acqua, calice di vino e caffè a 25€.