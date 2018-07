LIVORNO – A fuoco rimesse nei pressi di Portoferraio, esplosioni ma nessun ferito

I Vigili del Fuoco di Portoferraio, sono intervenuti ieri sera in Loc. Carpani per un incendio che ha coinvolto diverse baracche e rimesse di fortuna.

Stando ai primi sopralluoghi all’interno si trovavano materiali non ben organizzati e ordinati come motorini, frigoriferi, attrezzature da sub e alcune bombole d’aria. Durante la attività di spegnimento alcune bombole sono esplose senza, per fortuna, arrecare danni a persone.