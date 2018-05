“Limita lo spreco, aiuta il mondo”, premiate le scuole toscane per il miglior video-spot

Il concorso conclude la terza edizione della campagna di sensibilizzazione sulle tematiche dello spreco alimentare ed energetico

Per la prima volta l’iniziativa viene estesa anche alle scuole al di fuori del territorio pratese

Si è tenuta ieri 14 maggio, nel Salone consiliare del Palazzo Comunale di Prato, la premiazione delle scuole che hanno partecipato al concorso finale della terza edizione di “Limita lo spreco, aiuta il mondo”, la campagna di sensibilizzazione sulle tematiche dello spreco alimentare ed energetico nata a Prato ed aperta per la prima volta agli istituti scolastici di tutta la Toscana.

I ragazzi sono stati accolti nel Salone dagli interventi della presidente del Consiglio comunale Ilaria Santi, del sindaco Matteo Biffoni, della dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Prato e Pistoia Laura Scoppetta, della consigliera regionale Ilaria Bugetti, della responsabile della comunicazione di Estra Saura Saccenti e dell’assessore all’Istruzione Mariagrazia Ciambellotti.

Hanno partecipato al concorso 25 istituti, fra scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado, presentando dei brevi video-spot comunicativi sul tema dell’iniziativa; i contributi sono stati valutati da una commissione comprendente rappresentanti delle istituzioni, di Estra e della casa produttrice FadoFilm sulla base della loro efficacia comunicativa, attinenza all’argomento ed originalità.

I vincitori del concorso sono: per le primarie, prima classificata la classe 1D del plesso Mandela dell’istituto comprensivo Cironi di Prato, seconde tutte le classi della sezione A del plesso De Amicis dell’IC Filippo Mazzei di Poggio a Caiano e terze le classi 2/3A del plesso Vera Vassalle dell’IC Marco Polo – Viani di Viareggio; per le secondarie di primo grado si è piazzata prima la classe 1C dell’IC Raffaello di Pistoia, seconda la classe 1D dell’IC Don Milani di Massa e terza la 2C sempre dell’IC Raffaello di Pistoia; per le scuole superiori, sono arrivati primi i ragazzi del Pacini di Pistoia, secondi gli studenti del Copernico di Prato e terzi i ragazzi del Pertini di Lucca. I primi classificati si sono aggiudicati un tablet, i secondi una telecamera digitale mentre i terzi un kit scolastico comprendente zaino, adesivi, astuccio e girandola per i più piccoli e una power bank per i più grandi. Il premio speciale è stato assegnato alle classi 4C e 4D della scuola primaria Gabelli di Grosseto, che si sono aggiudicate un computer portatile.

L’iniziativa è nata da un’idea della Consulta degli studenti e realizzata con il sostegno del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale, Comune di Prato, Regione Toscana, Provincia e Prefettura di Prato, Diocesi, associazione Insieme per la famiglia, Estra, FadoFilm, Emporio della Solidarietà Caritas di Prato, associazione Mensa Giorgio La Pira e Banco Alimentare della Toscana.