Leonardo 500, il docu film dedicato al Genio

Appuntamento sul grande schermo per gli eventi collaterali alla mostra Lo Sguardo di Leonardo.

Nella Piombino del Cinquecento e nelle visioni di Vittorio Giorgini, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Piombino e curata dall’Associazione BACO (Baratti Architettura e arte Contemporanea) Archivio Vittorio Giorgini, Leonardo da Vinci.

Lunedì 6 maggio ore 21 e martedì 7 maggio con tre spettacoli (ore 16.00- 18.00 e 21.00) al Cinema Teatro Metropolitan arriva Leonardo 500, il docufilm di Francesco Invernizzi, distribuito da Magnitudo Film con Chili. A 500 anni dalla sua scomparsa, Leonardo continua ad essere uno dei personaggi più conosciuti ed ammirati nella storia dell’umanità.

Artista, architetto, naturalista, stratega militare, ingegnere, il più grande scienziato di tutti i tempi fu prima di tutto un osservatore alla costante ricerca di nuove scoperte. Combinando l’intelligenza artificiale con i risultati di decenni di studi e ricerche, il film ricompone in esclusiva e per la prima volta al mondo le migliaia di pagine dei Codici lasciatici da Leonardo Da Vinci in una prospettiva del tutto nuova che mostra le implicazioni contemporanee del suo immenso lavoro. Ingresso a pagamento (5,50 euro il biglietto).

INFORMAZIONI SULLA MOSTRA

Lo sguardo di Leonardo. Nella Piombino del Cinquecento e nelle visioni di Vittorio Giorgini, a cura di C. Guerrieri, M. Del Francia, R. Scateni e F. Caciagli

Sant’Antimo sopra i Canali, Via Borgo alla Noce n. 27, Piombino (LI)

Apertura al pubblico: dal 13 aprile al 12 maggio 2019

Orari: da martedì a domenica dalle 16.30 alle 19.30. Ingresso libero.