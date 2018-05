Lancio con paracadute in tandem a San Vincenzo (LI)

Esperienza unica sopra il mare di San Vincenzo in provincia di Livorno nello scenario incredibile del golfo Golfo di Baratti e l’isola d’Elba.

I prossimi appuntamenti saranno il 19/20 Maggio, 16/17 Luglio e 6/7/8 Luglio alla Aviosuperficie Skydive in Via della caduta a San Vincenzo.

Il passeggero viene legato tramite un apposita imbracatura al pilota Tandem a bordo dell’aereo.

Al momento del lancio, si salta in totale sicurezza appoggiati al cuscino d’aria data dalla pressione del vento ad alta velocità. Non si percepisce nessun effetto della caduta non essendoci riferimenti, il terreno sottostante a 4000 mt sembra veramente immobile come in una cartolina.

Tutto questo sopra il mare di San Vincenzo, all’altezza del Lago Verde, ingresso 4 del parco Di Rimigliano.

La velocità raggiunta in caduta libera sarà tra i 200/240 km orari, per una durata di circa 50/60 secondi, raggiunti i 1500 mt, verrà aperto il paracadute e nei successivi 7/8 minuti fino a raggiungere terra il passeggero avrà la possibilità di portare la vela e di navigare nel flusso d’aria in totale silenzio con il mare sotto.

Info e prenotazioni 392/6214379 www.sandrobigozzi.it