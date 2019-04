La Fattoria Luiano, da Mercatale Val di Pesa al Vinitaly 2019

Luiano da Mercatale Val di Pesa, Firenze a Verona per partecipare anche quest’anno al Vinitaly con uno stand interattivo e conviviale.

Non un semplice stand, i fratelli Palombo, Alessandro e Felicia si presentano in Veneto con un esperienza enogastronomica insolita e innovativa.

L’altalena di Luiano, ormai diventata il simbolo dell’azienda, quest’anno si trasforma in un tagliere “volante” dove verrà servita la Pasticceria Toscana Salata creata appositamente dallo Chef Duccio Pistolesi: cantuccini salati, bignè al prosciutto crudo, praline di patè toscano, salsiccine di cinghiale su stecco e per finire mini cono alla crema di lardo della Macelleria Tozzetti.

La degustazione su altalena è un progetto nato dall’entusiasmo enogastronomico di Felicia e Duccio che sognano di rilanciare le tradizioni del territorio Chiantigiano con un approccio nuovo, moderno ma soprattutto conviviale e condiviso.

“Il mondo del vino deve essere anche leggerezza e divertimento”, per questo Felicia ha lanciato il concetto di Wine Entertainment per le attività di ospitalità in azienda: l’altalena sulle vigne, i pic nic e le cornici tra i filari, le attività cibo&vino, le degustazioni, i corsi di cucina e due case rurali in cui soggiornare.

LUIANO A VINITALY

Al Vinitaly verrà ricreata una mini esperienza di quello che si può fare in azienda per accompagnare l’assaggio delle nuove annate di cui si occupa in prima linea Alessandro Palombo insieme all’Enologo Marco Chellini:

INSOLITI E RICONOSCIMENTI

Luiano, oltre alla qualità, tiene molto anche all’immagine e alla comunicazione, per questo da tempo lavora per creare formati insoliti: la “Nana” una 375 ml che trasforma il consumo della mezza bottiglia in un’esperienza piacevole e da conservare per ricordo; e la “Chiattona” una magnum 1,5l ma dall’aspetto simpatico e conviviale, molto piacevole e pratica come ospite di una tavolata speciale.

Le nuove annate hanno il compito di sostenere il successo dell’anno precedente, dove sono stati tanti i riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Qui tutta la rassegna.

L’UNIONE FA LA FORZA

Una delle caratteristiche dell’azienda, oltre alla realtà e lo spirito familiare che la caratterizza, è la condivisione costruttiva! Nel mondo del vino e dell’ospitalità siamo in tanti, ma è collaborando insieme che si aiuta il settore e il territorio a crescere per questo ospitiamo con piacere colleghi e fornitori che col tempo (nemmeno molto…) sono diventati amici, promuovendo progetti e prodotti in cui Luiano crede molto.

Quando il suono incontra la terracotta dell’ Impruneta e si unisce alla passione di un gruppo di ragazzi, nasce Dedalica, un progetto che ha fatto innamorare Luiano. Lo Chef Duccio Pistolesi, firma gastronomica del nostro territorio, quest’anno presenta La pasticceria toscana salata servita su tagliere altalena…imperdibile!

Tornano anche quest’anno i nostri amici di Peter in Florence, il Gin prodotto con 14 botaniche toscane nella prima distilleria Fiorentina di gin. Continua la storica collaborazione e amicizia con la Macelleria artigianale Tozzetti, che non mancherà con la sua amatissima crema di lardo.

IL GEMELLAGGIO CON L’ABRUZZO

Infine, a firmare questa filosofia aziendale di condivisione costruttiva, l’amicizia fra Valentina di Camillo e Felicia Palombo, fra Abruzzo e Toscana, fra Montepulciano e Sangiovese. Un “gemellaggio enogastronomico” che dura da 5 anni, nato dalla condivisione di banchi degustazione e della storia di famiglia: fratello e sorella che si scontrano e incontrano ogni giorno per portare avanti la passione iniziata dai propri nonni tanti anni fa.

Nata dall’ispirazione avuta dalle creazioni di Arkyfly dove Flavia racconta storie tramite orecchini, anelli e collane. Pochi minuti dopo essere entrata in quel negozio di Torino per caso, Felicia e Flavia erano già a disegnare storie di vino e di Chianti Classico…e dopo anni di orecchini ed anelli cuore e Gallo Nero, quest’anno arriva una nuova collezione ideata da Felicia e creata da Flavia, una sinergia perfetta.

