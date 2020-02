L’associazione In Pista! promuove un incontro per capire quali possono essere le ricadute della nuova pista. L’evento sarà al circolo ARCI di Novoli.

La nuova pista di Peretola può avere ricadute su Novoli? Ricadute di che tipo? Da questi interrogativi partiranno le riflessioni nell’incontro promosso dall’associazione In Pista! in programma giovedì 13 febbraio alle ore 21:00 presso il circolo ARCI Novoli (via di Novoli). All’incontro interverranno i membri dell’associazione.

L’associazione In Pista! si è costituita nei mesi scorsi ed è una novità nel dibattito fiorentino sullo sviluppo di Peretola. In Pista! nasce per dar voce ai cittadini sorvolati di Brozzi, Peretola e Quaracchi che devono ancora convivere con il rumore prodotto dalla attuale pista, per difendere le ragioni dell’ampliamento e per favorire una corretta informazione sul tema.