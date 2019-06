Il Programma di Estate in Fortezza Santa Barbara 2019 a Pistoia

E’ stato presentato il programma di Estate in Fortezza 2019 presso il Comune di Pistoia in presenza dell’Assessore alla cultura Alessandro Sabella e al curatore della kermesse Giampiero Tommasi. Come anche per l’anno scorso, il Festival sarà sostenuto dal Fondazione Radioterapia Oncologica di Firenze a cui verranno devoluti i proventi dell’inziativa. Gli appuntamenti partiranno dal 27 giugno fino al 30 ottobre (quest’ultimo appuntamento si svolgerà presso il Salone dei 500 a Firenze con il concerto del pianista Ramin Bahrami.

Qui di seguito i singoli appuntamenti:

27 giugno – Gli allievi della G Style School si esibiscono in uno spettacolo del mondo Hip Hop;

28 giugno – La Fanfara dell’Arma dei Carabinieri, diretta dal Maestro Ennio Robbio in una serata speciale che proporrà un concerto con musiche di Gershwin, Morricone, Mina e altri compositori;

29 giugno – Sanremo Young con Tecla Insolia (Vincitrice Sanremo Young 2019) and Friends;

4 luglio – Gli Scamiciati, una compagnia di operatori sanitari e non solo, si tolgono il camice e presentano uno spettacolo teatrale arricchito da ballerini di tango. Parole, musica e danza si fondono come per magia;

13 luglio – Wit Matrix Pink Floyd Tribute: una band composta da 10 musicisti e 10 tecnici offriranno, sia nella sceneggiatura che nel sound uno spettacolo che farà rivivere i mitici concerti dei Pink Floyd;

16 luglio – Monica Menchi e gli artisti del suo gruppo metteranno in scena Novecento per Tre da “La leggenda del pianista sull’oceano”: l’attrice pistoiese proporrà la sua arte per uno spettacolo originale;

18 luglio – Drusilla Foer: la carismatica Drusilla, icona di stile, cantante e attrice, ci stupirà col suo recital “Eleganzissima” in un’alternativa di humour sagace e di malinconia commoventeM

20-21-22 luglio – La trilogia di Amici Miei, un capolavoro della commedia italiana con interpreti indimenticabili. La Fondazione, con questa trilogia, intende iniziare a far rivivere le belle serate estive del Cinema in Fortezza;

23 luglio – Celloplay Quartet: quattro violoncellisti faranno rivivere con Barocko un concerto di musiche da Viavaldi a Piazzolla fino ai Led Zeppelin e Queen;

26 luglio – Per Fortuna c’è Giorgio Gaber – in collaborazione con il festival Giorgio Gaber, una kermesse itinerante all’interno della Fortezza con lo scopo di mantenere vivo il grande messaggio di GIorgio, una proiezione dei più grandi successi di Gaber, presenterà il film il presidente della Fondazione GIorgio Gaber, Paolo Dal Bon. Tra la kermesse e la proiezione sarà offerta a tutti gli spettatori un’apericena;

30 ottobre – Presso il Salone dei 500 a Firenze si concluderà la rassegna di Estate in Fortezza 2019 con il concerto di Ramin Bahrami, considerato tra i più importanti interpreti di Bach a livello internazionale.

Servizio fotografico di Sandro Nerucci