Il Consorzio Grosseto Export partecipa al Cibus di Parma del prossimo 7 maggio

Il Consorzio Grosseto Export sarà presente alla 19esima edizione di Cibus, il salone internazionale dell’Alimentazione, che si svolgerà dal 7 al 10 maggio a Parma.

Cibus è l’evento di riferimento dell’agroalimentare di qualità italiano, in grado di garantire alle aziende che partecipano una visibilità internazionale.

“Cibus è uno degli eventi fieristici in cui crediamo di più –commenta Daniele Lombardelli, presidente del Consorzio – i numeri da record delle ultime edizioni e le previsioni del futuro, dimostrano quanto sia importante esserci. Quest’anno sono attesi oltre 80mila visitatori e più di 2mila buyers, in un periodo, tra l’altro, particolarmente positivo per l’export che vede un aumento del 7% rispetto all’anno scorso. In più, quest’anno, ci sarà una particolare attenzione sul made in Italy poiché il 2018 è stato proclamato l’anno del cibo dal Governo italiano”.

“Far parte di una realtà come il Consorzio Grosseto Export – prosegue Lombardelli – consente anche alle aziende più piccole e meno strutturate, che altrimenti non riuscirebbero ad organizzarsi, di partecipare ad eventi fieristici come il Cibus, traendo il massimo vantaggio, grazie ad una staff di professionisti in grado di dare risposte rapide agli interlocutori che popoleranno lo stand e grazie ad una organizzazione e un team di lavoro ormai collaudato e di grande esperienza”.

Al Consorzio Grosseto Export sarà dedicato uno spazio espositivo di 24 metri quadrati all’interno del Padiglione numero 5, stand B064. Inoltre 5 aziende del Consorzio parteciperanno all’evento ognuna con un proprio stand.

Un ricco palinsesto di attività è stato programmato dal Consorzio, durante Cibus, per far conoscere le proprie aziende: saranno organizzate degustazioni, incontri BtoB, con la possibilità di traduzione simultanea, riunioni e percorsi di approfondimento della conoscenza del prodotto e dell’azienda.