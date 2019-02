Il Carnevale in Toscana: Lucca, Pisa e Livorno

Tempo di Carnevale, per la gioia di adulti e bambini sono iniziate le celebrazioni carnevalesche in tutta la Regione. Accanto alle sfilate più conosciute come quelle viareggine si festeggia in tutta la Toscana con eventi altrettanto pittoreschi e all’insegna del divertimento.

Ecco gli appuntamenti in programma nelle province di Lucca, Pisa e Livorno.

LUCCA

VIAREGGIO fa rima con Carnevale, per il 2019 sono 5 i grandi corsi mascherati in programma sul lungomare più festaiolo della Versilia. Le date delle sfilate sui Viali a mare sono sabato 9, domenica 17 e sabato 23 febbraio, appuntamento con gli ultimi corsi il 3 e il 5 marzo con spettacolo pirotecnico finale. Informazioni sul sito ufficiale: http://viareggio.ilcarnevale.com

A PIETRASANTA pittoresca cittadina della Versilia che sorge ai piedi delle Apuane il 10, 17 e 24 febbraio si tengono i corsi mascherati e il 5 marzo giorno di martedì grasso è in programma il Carnevale dei Bambini. Informazioni sul sito del Comune di Pietrasanta http://www.comune.pietrasanta.lu.it/

MARLIA, frazione del Comune di Capannori, si prepara a CarnevalMarlia 2019 nei giorni 10, 17, 24 febbraio, 3 e 10 marzo. Carri allegorici e maschere per una manifestazione con oltre 100 anni di tradizione. Informazioni e programma sul sito: https://www.carnevalmarlia.org

A PORCARI è tutto pronto per il Carnovale Porcarese che si tiene nei giorni 3, 10, 17, 24 febbraio, 3 e 5 marzo. Ingresso gratuito ai corsi mascherati dalle 14,30, martedì grasso festeggiamenti in notturna dalle 20.

PISA

SANTA CROCE SULL’ARNO ospita la 91esima edizione del Carnevale Santacrocese nei giorni 10, 17, 24 febbraio e 3 marzo (recupero). Feste, sfilate e mostre tra gli eventi in programma. Informazioni sulla pagina Facebook https://it-it.facebook.com/carnevalesantacrocese/

A PONTEDERA il Carnevale dei Ragazzi è in programma nei giorni 10, 17 e 24 febbraio, 3 e 5 marzo in Piazza del Gelso. Previsto in caso di maltempo un recupero il 10 marzo. Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/carnevaledipontedera

ORENTANO si popola di colorate maschere e travestimenti durante il Carnevale dei Bambini giunto quest’anno alla 64esima edizione. La manifestazione si svolge dalle 14.30 nei giorni 3, 10, 17, 24 febbraio e 3 marzo, eventuale recupero il 10 marzo. Anche nel 2019 accanto ai tradizionali festeggiamenti si aggiunge il divertimento del Luna Park in Piazza Roma. Informazioni: https://it-it.facebook.com/orentanocarnevale/

A BIENTINA il 10, 17, 24 febbraio, 3 e 5 marzo si tiene il Carnevale Bientinese 2019. Gruppi mascherati e folkloristici sfilano per le strade dalle ore 15.00. Informazioni sul sito https://www.carnevalebientinese.it

LIVORNO

CECINA si riempie di colori e musica per il Carnevale in programma il 12 e 19 febbraio per le vie del centro con inizio previsto alle 14.30. Informazioni sulla pagina facebook https://it-it.facebook.com/carnevalececina/

A COLLESALVETTI il 24 febbraio e il 3 marzo sono in programma due domeniche all’insegna dei festeggiamenti di Carnevale nell’area di Via Roma compresa tra Via Malenchini e Via Cavallotti.