I migliori talenti teatrali a Siena, al via In-Box fino al 19 maggio

Da oggi a sabato il festival teatrale organizzato da Straligut. La prima parte della settimana con i 6 finalisti della sezione di teatro per ragazzi

Comincia oggi In-Box dal Vivo: una settimana dedicata al teatro emergente e a 12 compagnie tra le più interessanti del panorama nazionale. Sono gli artisti arrivati in fondo alle selezioni di In-Box e In-Box Verde, i due bandi promossi da Straligut e dalla rete nazionale di teatri di In-Box. In palio 86 repliche da effettuare negli oltre 60 teatri partner della rete.

Spettacoli scelti fra centinaia di proposte, una vivida istantanea della vitalità del teatro emergente italiano: proprio per questo In-Box dal Vivo è pensato come una festa del teatro per la città di Siena, un momento durante il quale tutti possono avvicinarsi ad artisti e compagnie di valore anche se non “di nome”.

Si comincia con il teatro per ragazzi: i 6 spettacoli finalisti andranno in scena tra martedì 15 e mercoledì 16 maggio al Teatro dei Rozzi e al Teatro del Costone; al termine di questi primi due giorni verrà proclamato il vincitore, quello spettacolo che si aggiudicherà il maggior numero di repliche. I 6 spettacoli saranno visti dalla giuria, da operatori e stampa nazionale e da un pubblico molto speciale: alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Siena, trasportati a teatro grazie al supporto dello sponsor tecnico Tiemme. Alcune delle classi inoltre assisteranno agli spettacoli come premio per essersi particolarmente distinte durante il progetto di educazione ambientale Roarr! Risparmia, ricicla… ruggisci!

IL PROGRAMMA DEL 15 MAGGIO

Durante il primo giorno di gara vanno in scena i primi 3 finalisti di In-Box Verde: “Vassilissa e la Babaracca” dei pugliesi Kuziba Teatro (15 maggio, Teatro dei Rozzi, ore 9.30), in cui la piccola protagonista scoprirà che non è così terribile dire ciò che si pensa, anche correndo il rischio di non essere accettati. “Parole, parole, parole” della compagnia lombarda Altre Tracce (15 maggio, Teatro dei Rozzi, ore 11.30), originale rivisitazione della celebre fiaba contemporanea “La grande fabbrica delle parole”; chiude il primo giorno di programmazione “Mai grande. Un papà sopra le righe” di Arione de Falco, anch’essi lombardi, (15 maggio, Teatro del Costone, ore 14.30), che si domanda ironicamente se può esistere un genitore perfetto.

Il programma continuerà con gli altri 3 finalisti verdi in scena domani, mercoledì 16 maggio e poi con i finalisti In-Box venerdì 18 e sabato 19. Appuntamento speciale fuori concorso, lo spettacolo “Il mio compleanno” di Riserva Canini, spettacolo non in gara e dedicato a un pubblico adulto che andrà in scena alle 21.30 al Teatro dei Rinnovati. Un racconto che intreccia vari piani -dall’ autobiografico all’onirico- che intendono offrire un affresco sui desideri, i tormenti e le fragilità dell’epoca che stiamo vivendo.

In-Box è un progetto di Straligut Teatro, realizzato con il sostegno di Comune di Siena, Regione Toscana, Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; in collaborazione con Università degli Studi di Siena, Santa Chiara Lab, Dsu Toscana. Sponsor Tiemme, Ricrea, Corepla, Zurich Ag. di Trisciani e Bonucci; partner tecnici Nanaporject, Birreria La Diana, Big Blu. Media partner Puglia Off. Straligut fa parte di R.A.T. (Residenze artistiche toscane).

Altre info su www.inboxproject.it e info@inboxproject.it