Grave incidente sull’A1 all’altezza del casello Valdichiana, 5 feriti, due in codice rosso

Questa notte, attorno alle 4:00, al chilometro 385 è avvenuto un incidente tra due mezzi pesanti ed un camioncino che ha bloccato temporaneamente la circolazione sull’autostrada

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa notte sull’autostrada A1 al km 385,500 nei pressi del casello Valdichiana, vicino ad Arezzo per prestare soccorso e liberare la sede stradale a causa un incidente stradale che ha coinvolto 3 mezzi.

Sul posto sono prontamente intervenuti anche il personale sanitario del 118 ha preso in carico le cinque persone ferite che sono state trasportate in ospedale. Due uomini stranieri sono stati portati a Siena, in codice giallo e rosso. Uno di loro dell’età di 50 anni, è residente in Valdarno. Gli altri sono feriti in modo più lieve

La Polizia Stradale ha effettuato i primi rilievi per poter ricostruire la dinamica dll’incidente, ancora non molto chiara.