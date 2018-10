Gocce di Vita Onlus, pranzo di beneficenza a Borgo a Buggiano (PT)

L’associazione Gocce di Vita-onlus opera a sostegno dello sviluppo delle popolazioni Quechua nelle aree più remote del Perù continua con le iniziative di raccolta fondi.

Pranzo di solidarietà domenica 28 ottobre 2018 alle ore 13:00 presso i locali AVIS di Borgo a Buggiano (PT).

Domenica 28 ottobre 2018 presso la sede AVIS di Via Martiti del 16 Marzo ’78 l’Associazione Gocce di Vita-onlus di Uzzano organizza un pranzo di beneficienza per le popolazione del Sud America e per l’esattezza nella regione dell’Apurimac, regione tra le più povere del Perù.

Il menù della giornata prevede un antipasto d’autunno, tortelli della Calvana e maccheroni al ragù di cinghiale per terminare le prime portate del pranzo.

A seguire il pranzo continua con roastbeef, patate al forno e spinaci al burro. A conclusione di tutto dessert e liquori. Il costo del pranzo di beneficenza, compreso di acqua e vino, è di 20€ a persona.

Le prenotazioni possono essere effettuate entro venerdì 26 ottobre ai seguenti numeri: 334 9541676 e 345 5141681

L’Associazione Gocce di Vita-onlus opera nella regione peruviana di Apurimac. Sin dal 2005 data della prima missione nel territorio andino, i volontari hanno iniziato un percorso a sostegno delle popolazioni autoctonefornendo assistenza sanitaria, formazione scolastica e infrastrutture alla comunità.

Al centro della mission umanitaria dell’Associazione resta la volontà di rispettare le tradizioni locali fornendo alla popolazione Quechua strumenti e insegnamenti volti a sviluppare un’economia di sussistenza nella regione.

Nel 2009 l’apertura della Casa del Bambino di Arcoiris a Tambobamba ha segnato un importante traguardo nell’opera dei volontari, diventando un punto di riferimento vitale per la cura e la formazione dei più piccoli, assistiti e sostenuti nel corso degli anni presso la struttura o direttamente nelle proprie famiglie.

Maggiori informazioni sulle iniziative di Gocce di Vita-onlus sono disponibili sul sito http://www.goccedivita.org/ e sulla pagina Facebook dell’associazione.