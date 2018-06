“Go Run For Fun” a Livorno In campo tanti piccoli maratoneti

“Go Run For Fun” a Livorno In campo tanti piccoli maratoneti

Tutto pronto per la terza edizione di GO Run For Fun, la manifestazione sportiva organizzata in tutto il mondo come forma di educazione al viver sano e alla corretta alimentazione.

L’evento – che è organizzato dalla fondazione GO Run For Fun e da INEOS Manufacturing Italia, con il patrocinio del Comune di Livorno e del Comune di Rosignano Marittimo, la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno e il supporto operativo degli studenti delle scuole superiori Federigo Enriques, Vespucci Colombo e Niccolini Palli di Livorno, e delle scuole superiori Enrico Mattei di Rosignano Solvay e Enrico Fermi di Cecina, oltre che del CONI e di numerose Società Sportive e Associazioni locali – prevede due tappe: la prima mercoledì 6 giugno a Livorno al campo scuola Martelli di Via dei Pensieri, la seconda giovedì 7 giugno a Rosignano Solvay allo stadio Ernesto Solvay.

Sono più di 2400 i bambini che, nelle due date, saranno impegnati nella corsa non agonistica su una distanza di circa un chilometro. Lo spirito della campagna GO Run For Fun, infatti, non è quello di creare competizione, bensì quello di far avvicinare all’attività fisica un numero sempre maggiore di bambini.

Queste le scuole che parteciperanno all’evento: De Amicis, Gramsci, Razzauti, Brin, Paradisino, Thouar, La Rosa, Benci, Collesalvetti, Gabbro, Vada, Fucini, Europa, E. Solvay.

Per i piccoli maratoneti il ritrovo è previsto alle ore 8,30 al campo scuola Martelli di via dei Pensieri. Prima della corsa, in programma per le ore 11, ci saranno giochi e riscaldamento a tempo di musica.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione sarà istituito, dalle ore 7.30 alle ore 13 di mercoledì 6 giugno, il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su parte di largo Valaperti, eccetto che per i veicoli muniti di apposito pass fornito dagli organizzatori e per i veicoli muniti di contrassegno disabili.

In largo Valaperti sarà anche realizzata un’apposita corsia destinata al flusso dei veicoli degli accompagnatori (con direzione di marcia via Allende – via dei Pensieri) per il tempo strettamente necessario alla discesa/salita degli studenti partecipanti.

Per ulteriori informazioni: www.gorunforfun.com, pagina Facebook GO Run For Fun (facebook.com/ go run for fun) e profilo Twitter Twitter @_GRFF.