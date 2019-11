Gli azzurrini delle Bocce trionfano agli Europei conquistando 5 titoli su 5

En plein dell’Italia ai Campionati Europei Juniores di Gersthofen, organizzati dalla C.E.R. (Confederazione Europea Raffa): la Nazionale Junior allenata da Rodolfo Rosi ha conquistato cinque ori su cinque, confermandosi ai vertici della Raffa. Netto il dominio degli Azzurrini nelle cinque specialità: individuale maschile e femminile, coppia maschile e femminile e coppia mista.

La competizione continentale, che ha coinvolto undici Nazionali (Germania, padrone di casa, Italia, Francia, Russia, Svizzera, Austria, San Marino, Polonia, Turchia, Ungheria e Slovacchia), si è disputata a partire dal 27 ottobre per concludersi nel pomeriggio del 31. Pressoché perfetto il cammino dei campioncini azzurri, i quali hanno dominato l’intera rassegna, vincendo tutto il possibile. Solo due passaggi a vuoto nelle fasi eliminatorie, a causa di una sconfitta della coppia mista (contro la Svizzera) e dell’individualista maschile (impegnato contro l’Austria). I due incidenti di percorso non hanno tuttavia impensierito minimamente il gruppo, che si è riscattato prontamente. L’Italbocce è volata in alto, confermandosi grande. Dopo l’ottima prestazione degli Europei 2018 (Kahramankazan, Turchia), che ha regalato l’argento nel torneo a squadre e l’oro nell’individuale (con Domenico Palumbo), gli Azzurrini si sono addirittura superati in Germania, ottenendo cinque ori straordinari. In finale gli avversari hanno opposto poca resistenza. Le coppie maschili e femminili hanno lasciato a zero rispettivamente Ungheria e Turchia. Più combattuta, invece, la sfida tra Gianfranco Bianco e l’austriaco Wolfgang Joel, il quale si è però fermato a nove punti. Nell’individuale femminile, Laura Picchio ha surclassato la slovacca Martina Greksova (12-3), mentre la coppia mista si è sbarazzata agevolmente di quella elvetica (12-3). La delegazione azzurra può quindi fare ritorno in Italia con il bottino pieno.

La delegazione: Marco Principi (Acli Biagiarelli), Gianfranco Bianco (Città di Rende), Laura Picchio (Spello), Nicole Marchetti (Banca Pop. Marostica). Commissario Tecnico: Rodolfo Rosi. Capo delegazione: Maurizio Andreoli

Le formazioni: Gianfranco Bianco (individuale maschile); Laura Picchio (individuale femminile); Gianfranco Bianco-Marco Principi (coppia maschile); Laura Picchio-Nicole Marchetti (coppia femminile); Nicole Marchetti-Marco Principi (coppia mista)

I risultati delle finali: