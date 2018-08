Giusy Ferreri stella della Village Night al Valdichiana Outlet Village 

Sabato 25 agosto, nella Land of Fashion toscana, degustazione dei migliori vini e alle 21 il concerto ad ingresso libero dell’artista di “Amore e capoeira”

È la notte più glamour dell’anno al Valdichiana Outlet Village di Foiano della Chiana (Ar), letteralmente da degustare, assaporare, vivere fino in fondo con la grande musica di un’artista del calibro di Giusy Ferreri: è la Village Night, l’evento “corporate” che unisce le “Land of Fashion” e le loro eccellenze enogastronomiche. Un vero e proprio wine tour che permetterà agli ospiti di degustare i vini delle migliori cantine storiche di Toscana, Puglia, Mantova, Franciacorta e Friuli, dove, all’interno di botti di rovere o in bottiglia, riposano i vini pregiati della zona di provenienza.

“Nelle 4 isole food&drink organizzate in punti strategici – spiega Riccardo Lucchetti, Center Manager del Valdichiana Outlet Village – dalle 18,30 i nostri visitatori potranno degustare i migliori vini e birre artigianali, mentre nei nostri sei punti ristoro per l’occasione verranno proposti speciali menù per soddisfare ogni sensibilità gastronomica”.

Per una sera, nel percorso itinerante del Valdichiana Outlet Village, spicca la presenza trionfale dei migliori prodotti enologici di cantine toscane, con l’immancabile ed elegante Nobile di Montepulciano, il suadente Syrah cortonese, sinceri Chianti dei colli senesi, il potente Brunello di Montalcino. Con i toscani, a rappresentare tutte le “Land of Fashion” italiane, anche produzioni friuliane, della Franciacorta, pugliesi e virgiliane.

Altre isole saranno invece tappa obbligata per gli amanti della birra artigianale, opera di piccoli produttori che garantiscono un livello qualitativo assoluto.

Un pre show di street music e dj set dalle 19, anticipa l’atteso concerto ad ingresso libero e gratuito di Giusy Ferreri, che porterà al Village Girotondo live, con tutti i suoi più grandi successi, compreso quell’”Amore e capoeira” firmato dal duo Takagi & Ketra con Sean Kingston, autentico tormentone dell’estate. Al termine, lo special guest della Dj Marika