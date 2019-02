FIRENZE – Volo di 40 metri nel fiume Sieve con l’auto, uomo salvato dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando di Firenze e del distaccamento di Borgo San Lorenzo sono intervenuti questa mattina intorno alle ore 6.30 sulla SP 551 in Loc. Vicchio, per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento una vettura è finita fuori strada terminando la sua corsa nel fiume Sieve, che in quel punto si trova ad un dislivello di circa 40 metri rispetto alla strada. Il conducente, che è rimasto in contatto con la sala operativa dei Vigili del Fuoco per fornire informazioni, è uscito dalla vettura rifugiandosi sul tetto della vettura stessa.

Una volta sul posto la squadra VF ha provveduto a portare a terra il conducente, per poi calare con una imbracatura personale sanitario del 118 intervenuto da Borgo San Lorenzo per le prime cure del caso.

Successivamente è intervenuto anche Pegaso, che ha effettuato il recupero dell’uomo.