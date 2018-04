FIRENZE – Vivibilità nelle aree verdi ed in città, il bilancio degli interventi della scorsa settimana

Oltre 500 proprietari di cani controllati e 30 multati per mancato uso di guinzaglio



Sono solo alcuni dei numeri degli interventi mirati effettuati la scorsa settimana dalla Polizia Municipale nell’ambito dell’intensificazione dei controlli per la tutela della vivibilità in città, in particolar modo nelle aree verdi, anche sulla base delle segnalazioni arrivate dai cittadini.

Nel corso degli interventi, che hanno visto impegnati gli agenti dei vari distaccamenti della Polizia Municipale e i vigili di quartiere, sono stati controllati 521 proprietari di cani, per 30 è scattata la sanzione da 60 euro per il mancato uso del guinzaglio come previsto dal Regolamento Animali del Comune. Cinque i cani trovati senza microchip: i proprietari sono stati invitati a presentare documentazione attestate l’iscrizione all’anagrafe canina. In caso contrario sarà elevato un verbale da 200 euro sulla base della legge regionale

foto Antonello Serino Redazione di Met