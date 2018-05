FIRENZE – Uomo nudo in strada in pieno giorno. Degrado senza fine in città – VIDEO

Degrado a Firenze, nessun intervento delle forze dell’ordine per fermare l’uomo.

Oggi pomeriggio nel quartiere di Campo di Marte, in Via de Amicis, a Firenze un uomo si aggirava nudo per le strade, tra passanti e negozi. In evidenti condizioni psicologiche alterate, come si può vedere nelle fotografie qua sotto, girava nudo con un “vibratore” azzurro inserito nell’ano, provocando lo stupore e l’ilarità dei passanti.

Con tranquillità l’uomo si è recato al proprio scooter come se il suo “abbigliamento” fosse adeguato alla situazione ed ha continuato la propria passeggiata.