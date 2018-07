FIRENZE – Sgombero alle Cascine, allontanati abusivi dall’Ippodromo Le Mulina Questa mattina l'intervento per ristabilire la legalità

Questa mattina le forze dell’ordine si sono raccolte presso gli spazi dell’ormai abbandonato Ippodromo Le Mulina in prossimità del Parco delle Cascine di Firenze.

Il motivo della concentrazione di autorità sul luogo che un tempo ospitava corse di cavalli e successivamente eventi, nel tentativo di riqualificare il vasto spazio, è lo sgombero di locali occupati abusivamente da un gruppo di persone.

Questi soggetti sono stati accompagnati a riprendere le loro cose nell’edificio che abitavano già da tempo e infine allontanati secondo quanto previsto dalla legge.

Non è la prima volta che episodi di questo genere accadono nell’Ippodromo Le Mulina. La scorsa primavera i carabinieri durante un blitz avevano scovato e tratto in arresto una banda di spacciatori che utilizzava gli spazi dismessi come sede dei propri traffici illeciti.