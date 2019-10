FIRENZE – Scuola Cani Guida Scandicci, sabato 19 Open day con 90 candeline

Open day, oggi, sabato 19 ottobre, alla Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi di Scandicci. Un evento che si ripete ogni anno, ma che quest’anno assume un significato particolare, perché la Scuola festeggia i suoi 90 anni. Una ricorrenza importante, soprattutto se si pensa che la Scuola di Scandicci è la più vecchia al mondo, assieme alla Scuola statunitense “Seeing eye”, anch’essa nata nel 1929.

Come ogni anno, nella sede di via dei Ciliegi 26, a Scandicci, dalle 10 alle 18, la Scuola apre le proprie porte, per far conoscere da vicino le proprie attività e quelle della Stamperia Braille, e per dar modo a tutti di conoscere più da vicino e sensibilizzarsi sui problemi della disabilità visiva.

Quest’anno, l’Open day sarà anche l’occasione per festeggiare insieme a tutti coloro che interverranno le novanta candeline della Scuola di Scandicci.

Nel corso della giornata sono previste dimostrazioni pratiche di lavoro degli istruttori con i cani guida, attraverso le quali gli istruttori spiegheranno, in modo particolare, in cosa consiste il metodo di addestramento “gentile”. Ci saranno poi momenti dedicati all’illustrazione dei progetti della Scuola, in modo particolare per quel che riguarda il programma affidamento dei cuccioli, e degli interventi più significativi di cui si occupa la Stamperia Braille. Inoltre, nel pomeriggio, un’allieva della Scuola di Scandicci si esibirà, insieme al suo Italo, in un monologo comico dal titolo “Perfetto….la purga ha fatto effetto! Manderò 12 lecca-lecca al farmacista” (Storia di una senza un senso e del suo cane normodotato).

Anche quest’anno, la mattina, saranno organizzati giochi con premi riservati ai bambini.

L’assessore al diritto alla salute, welfare e integrazione socio-sanitaria Stefania Saccardi interverrà alla giornata alle ore 15. Subito dopo, la festa per i 90 anni della Scuola.