FIRENZE – Scontro fra due bus, 14 feriti

Intervento di quattro pattuglie della Polizia Municipale oggi pomeriggio per un incidente avvenuto tra due bus Ataf all’intersezione tra la via Fra’ Bartolommeo e la via Leonardo da Vinci.

Il sinistro, avvenuto per cause ancora al vaglio della polizia municipale, è avvenuto alle 16.40 fra il 17B e il 13.

In seguito all’impatto semi-frontale 14 passeggeri sono rimasti feriti per fortuna in maniera non grave e sono stati trasportati nei vari ospedali fiorentini. Le strade sono rimaste chiuse per circa un’ora, con ripercussioni sul traffico.

La Polizia Municipale sta ricostruendo la dinamica e sta ascoltando i testimoni.