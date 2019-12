Firenze Rocks 2020, l’11 giugno sul palco Yungblud, Amyl & The Sniffers e Saint Phnx

Il cast della quarta edizione di Firenze Rocks si arricchisce di nuove stelle della musica nella giornata dell’11 giugno 2020!

Dopo l’annuncio dei GREEN DAY e WEEZER, saliranno sul palco della Visarno Arena anche YUNGBLUD, AMYL & THE SNIFFERS e SAINT PHNX.

YUNGBLUD è la nuova promessa della musica inglese. Nato nello Yorkshire, l’artista suona la chitarra, il basso, il pianoforte e la batteria. Influenzato dai grandi nomi del rock come The Beatles, Bob Dylan, Green Day e T. Rex, il suo stile viene paragonato a quello degli Arctic Monkeys e di Jamie T ed è un mix esplosivo e accattivante di rock e pop, ricco di potenti assoli di chitarra e beat energici. Il suo brano “11 minutes” assieme ad Halsey e Travis Barker ha accumulato oltre 226 milioni di stream. Il singolo attualmente in radio in Italia è “Original Me” feat. Dan Reynolds degli Imagine Dragons, estratto dall’EP “The Underrated Youth”.

AMYL AND THE SNIFFERS sono una punk band formata da Amy Taylor (voce), Gus Romer (basso) Bryce Wilson (batteria) e Declan Martens. Si sono formati a Melbourne (Australia) nel 2016 e hanno scritto, registrato e pubblicato il loro EP di debutto, “Giddy Up”, nell’arco di sole dodici ore.

A maggio è uscito il loro ultimo singolo “Got You”, estratto dal loro album di debutto. La band ha coronato un anno eccezionale venendo nominata come miglior gruppo emergente ai Q Awards e vincendo il Levis Prize.

SAINT PHNX è un duo formato dai fratelli Stevie e Alan Jukes. Il loro sound è accostabile a quello di Imagine Dragons, Bastille e X-Ambassadors. La voglia di sperimentare non manca e questa caratteristica ha fatto arrivare il gruppo al top: fin da loro debutto due anni fa, i SAINT PHNX hanno accumulato 50 milioni di stream globali, pur restando artisti indipendenti e raggiungendo la posizione n.20 nella classifica Shazam mondiale con il brano “King”. In tour hanno aperto i concerti di Yungblud e Lewis Capaldi e si sono esibiti in festival prestigiosi quali quello di Reading e di Leeds.

Firenze Rocks è uno dei principali festival in Europa che ha portato nelle precedenti edizioni stelle della musica quali Aerosmith, Guns ‘N’ Roses, Eddie Vedder, Foo Fighters, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, System of a Down, Tool, The Smashing Pumpkins, Ed Sheeran e The Cure.

Dalla sua nascita nel 2017 ad oggi sono giunte oltre 660.000 persone. Numeri impressionati per quello che è diventato il più importante appuntamento per tutti gli appassionati del rock nel mondo e non solo. Il Firenze Rocks è un evento imperdibile che unisce, aggrega ed emoziona nel cuore di una delle città più belle al mondo: Firenze.

I biglietti e gli abbonamenti sono disponibili su www.firenzerocks.it, www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.it