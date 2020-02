FIRENZE – Ordigno al bancomat della Deutsche Bank, artificieri in azione

I Vigili del fuoco del comando di Firenze distaccamento di Fi-Ovest sono intervenuti nel comune di Sesto Fiorentino, in via Lucchese presso la Deutsche Bank, in supporto agli artificieri dei Carabinieri per il disinnesco di un ordigno posizionato al bancomat dell’istituto bancario.

I Vigili del Fuoco con il supporto del nucleo NBCR (nucleare – biologico – chimico – radiologico) hanno garantito la sicurezza durante le operazioni di disinnesco.