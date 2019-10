FIRENZE – La Polizia Municipale scopre discoteca abusiva in circolo del Quartiere 4 L’intervento sabato sera a seguito di reclami di cittadini. L’attività era svolta da alcuni peruviani che avevano preso in affitto i locali

Una serata di musica e balli totalmente abusiva. È quanto ha scoperto la Polizia Municipale che sabato sera è intervenuta in un circolo nel Quartiere 4 a seguito di reclami arrivati dai cittadini per la musica troppo alta.

Quando gli agenti del Reparto di Polizia Amministrativa, intorno alle 23, sono arrivati sul posto hanno scoperto una discoteca completamente abusiva. Nel locale erano infatti presenti circa 250 persone di età media che partecipavano a una serata di musica latino americana riprodotta ad alto volume da un dj.

Per accedere al locale era necessario pagare un biglietto da 10 euro e all’interno vi era un bancone per la somministrazione di bevande. L’attività era gestita da cittadini peruviani che avevano preso in affitto il circolo regolarmente ma era svolta senza autorizzazione sia per quanto riguarda la discoteca che per la somministrazione delle bevande e la valutazione di impatto acustico.

Per gli organizzatori della serata sono scattate una segnalazione in Procura per l’attività non autorizzata di discoteca e sanzioni rispettivamente da 1.000 euro e da 5.000 euro per l’assenza di valutazione di impatto acustico e per la mancanza di autorizzazione per la somministrazione di bevande.