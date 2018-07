FIRENZE – La festa popolare alla Manifattura Tabacchi. mercoledì 25 luglio sul palco Dente e Guido Catalano 

La festa popolare si trasferisce alla Manifattura Tabacchi Mercoledì 25 luglio sul palco Dente e Guido Catalano

Concerti, libri, cibo, handmade market, incontri e area baby in uno scorcio locale, tradizionale e autentico

Primo giorno di programmazione per il Florence Folks Festival. Piatto forte della manifestazione, supportata dall’Estate Fiorentina del Comune di Firenze e realizzata in collaborazione con la Manifattura Tabacchi, è come sempre la musica.

Il programma inaugura mercoledì 25 luglio con il concerto di Dente & Guido Catalano: non un reading, non un concerto, ma rime semi-acustiche, metafore in quattro quarti, in cui il poeta torinese e il cantautore emiliano incrociano chitarra e penna per parlare d’amore a modo loro, giocando con le parole e con il pubblico. Il duo ha da poco concluso il tour Contemporaneamente Insieme, diretto da Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale) con venticinque esibizioni in tutta Italia, la maggior parte sold out. La versione estiva del loro spettacolo promette di essere ancora più ricca e coinvolgente.

Tra le novità di questa edizione del FFF Monofiera. UNA Fiera per UN editore, a cura di Todo Modo. Ogni sera prima del concerto un editore diverso racconta il suo mestiere in campo letterario.

Ospite della prima serata Andrea Gessner di Nottetempo: fondata nel 2002 da Ginevra Bompiani e Roberta Einaudi, è una casa editrice nata da un progetto: pubblicare libri di qualità, letteraria e filosofica, scritti con l’avvincente leggerezza che cerca di evocare nella veste grafica. La pagina è piacevole, i caratteri abbastanza grandi da non costringere a una corsa affannosa agli occhiali, il volume leggero, i margini ampi. Il libro è un oggetto comodo, che si piega alle esigenze del lettore, si ricorda di lui quando è a letto (insonne, pigro o malato), in viaggio o in attesa. Il festival si tiene fino al 28 luglio alla Manifattura Tabacchi di Firenze in Via delle Cascine 35. L’Ingresso è libero.

L’evento è organizzato dall’associazione La Scena Muta in collaborazione con la Manifattura Tabacchi ed è supportato dall’Estate Fiorentina 2018 del Comune di Firenze.

Sponsor: Sammontana, Ruffino – Partner: Todo Modo, Archivio Personale, Associazione Heyart, River Boom, Impact Hub Florence, Spazio Co-Stanza, Pio pio, greenApes, Waxmore.

Gli eventi e le iniziative collaterali

La sagra della Violetta

in contemporanea al Florence Folks Festival si terrà anche la 3a sagra della Violetta, la melanzana fiorentina. Un’occasione per riscoprire un tipico prodotto locale, protagonista in tavola tutte le sere a partire dalle 19. Una varietà, quella della Violetta, da sempre apprezzata dagli amatori per la sua precocità e per il suo colore tipico molto attraente. La sua polpa consistente e carnosa e con pochissimi semi esalta le sue qualità culinarie.

Per valorizzare le realtà presenti nel quartiere la parte ristorativa sarà affidata al ristorante Time Out ubicato nel vicino Dopo Lavoro Ferroviario. Tra le specialità: lasagne alla norma, melanzana burger, pizza alla parmigiana. Quest’anno da segnalare la collaborazione con due giovani realtà fiorentine: Waxmore, che vestirà la sagra con i suoi grembiuli artigianali realizzati unendo tessuti italiani con stoffe African Wax Print e Pio pio, che fornirà i seggioloni per i più piccoli rendendo questa edizione ancora più “baby friendly”.

MONOFIERA. UNA Fiera per UN editore

Debutta invece quest’anno l’iniziativa a cura di Todo Modo dedicata all’editoria letteraria indipendente.

Giovedì 26 luglio spazio a Cristina Gerosa, casa editrice Iperborea, fondata da Emilia Lodigiani nel 1987 per far conoscere la letteratura dell’area nord-europea in Italia. Spazia dai classici e premi Nobel, inediti o riproposti in nuove traduzioni, alle voci di punta della narrativa contemporanea. Oltre ai paesi scandinavi (Svezia, Danimarca, Norvegia e Finlandia), Iperborea pubblica letteratura baltica, olandese, islandese (incluse le antiche saghe medioevali), una collana di narrativa per l’infanzia (I Miniborei), una serie dedicata alle strisce dei Mumin di Tove Jansson e dal 2018 The Passenger, un libro-magazine che raccoglie inchieste, reportage letterari e saggi narrativi che formano il ritratto della vita contemporanea di un paese e dei suoi abitanti. Chiude il programma, venerdì 27 luglio, Marco Zapparoli di marcos y marcos, casa editrice nata a Milano in una mansarda di porta Venezia, dal sogno di due ragazzi poco più che ventenni. Si chiamano Marco tutti e due, e vogliono scegliere bellissime parole e creare libri per custodirle. Marcos y Marcos oggi è una casa editrice diretta da Claudia Tarolo e Marco Zapparoli. Pubblica narrativa contemporanea, poesia, RIGA e Testo a Fronte. Propone corsi di scrittura e di editoria. Come in ogni fiera che si rispetti ci sarà anche uno spazio espositivo, con libri, sconti e gadget. E ci saranno gli editori: Nottetempo, Iperborea, Marcos y Marcos.

Ruffino Cares – The wine talks #ruffinocares #winetalk

Ogni sera alle 20:00, durante la sagra e poco prima di Monofiera e dei concerti, incontri intorno a un calice a cura di Ruffino. Degustazioni e chiacchierate a tema dove si discuterà, in tono scherzoso, di eros, arte, storia e attualità. Gli incontri saranno funzionali a collocare il vino e il suo assaggio in contesti “naturalmente responsabili”. Ruffino Cares è un progetto di sensibilizzazione al consumo di vino responsabile promosso in collaborazione col Comune di Firenze e col media The Florentine. ll programma prevede incontri e iniziative organizzati da Ruffino per portare le buone pratiche del bere nel cuore dell’Estate Fiorentina. Tra gli eventi il Florence Folks Festival alla Manifattura Tabacchi, il Musart in Piazza Santissima Annunziata e il Firenze Fringe&Jazz Festival nell’Oltrarno Fiorentino. In ogni iniziativa presenti anche le biciclette speciali a marchio #ruffinocares: oggetti che permetteranno di perseguire il racconto di sensibilizzazione di Ruffino pedalando direttamente verso il grande pubblico della notte Fiorentina. Nei panieri di cui sono state dotate, vi saranno dei visori, degli speciali occhiali per simulare lo stato di ebbrezza. Saranno inoltre distribuiti degli opuscoli informativi sulle buone pratiche di approccio al vino, verranno elargiti degli etilometri e alcuni gadget #ruffinocares.

Area Market – Creative Factory

L’handmade market all’interno del Florence Folks Festival è organizzato in collaborazione con Creative Factory, progetto a cura dell’Associazione Heyart.

Un mercato artigianale finalizzato alla promozione della creatività e dell’impresa giovanile. Nato a Firenze nel 2015 vanta già diverse edizioni, realizzate in location del tutto inusuali della città, e si caratterizza per la partecipazione di giovani designer e artisti, accuratamente selezionati.

Per il Florence Folks Festival del 2018, la selezione degli espositori ha privilegiato le sartorie creative, i giovani orafi, le più originali proposte dell’home decor e dell’illustrazione con un occhio di riguardo per l’uso dei materiali ecosostenibili e per i processi produttivi innovativi. L’obiettivo del mercato è dare visibilità al mondo del nuovo artigianato italiano attraverso un evento in cui i maker coinvolti possano esporre i loro prodotti raggiungendo un pubblico vasto ed eterogeneo e promuovendo, in maniera innovativa e divertente la “cultura del fatto a mano”.

Autoproduzione, unicità e ricerca. Sono queste le caratteristiche delle produzioni scelte per il Creative Factory, produzioni curate nei minimi dettagli, dedite alla serie limitata, alla selezione dei materiali e alla sperimentazione (tutti i giorni, dalle 19:00 alle 1:00).

Area baby, Re-Play Music, baby pit stop e molto altro ancora

Uno spazio con giochi per bambini, senza limiti di età, allestito e gestito in collaborazione con l’ Associazione Co Cò Spazio CO-STANZA, ​con laboratori creativi e giochi sostenibili, capaci di restituire la gioia e il divertimento di giocare tutti insieme con cose semplici.

All’aera baby si aggiunge quest’anno Re-Play Music: un laboratorio di realizzazione di strumenti musicali con materiali di riciclo con cui i bambini potranno divertirsi ed esibirsi per tutta la serata. I laboratori saranno sempre diversi: flauti di Pan, sonagli, nacchere e tamburelli sono strumenti semplici, colorati e adatti per tutte le età. Per partecipare non è necessaria nessuna iscrizione, nessun pagamento così come non è prevista nessuna forma di intrattenimento, animazione o di responsabilità da parte dell’organizzazione. L’area giochi è spazio per i bambini e i loro genitori (tutti i giorni, dalle 19:00 alle 22:30). Imprenscindibile, come in ogni edizione del Festival, il baby pit stop; uno spazio dedicato alle mamme, ai babbi e ai loro bambini. Una vera e propria nursery attrezzata a cura di Pio Pio. Un posto tranquillo, accogliente e riservato dove le mamme troveranno un fasciatoio e tutto il necessario per cambio del pannolino e una poltrona per poter allattare tranquillamente (Tutti i giorni, dalle 19:00 alle 1:00).

In questa terza edizione il Florence Folks Festival rafforza la sua attenzione all’ambiente attraverso l’incentivazione di buone pratiche e mediante l’utilizzo di prodotti riciclabili, naturali e di stagione. A certificare questa volontà la presenza di GreenApes, social network attraverso cui comunicare “buone azioni verdi” e ottenere poi sconti in negozi reali.