FIRENZE – Inaugurato il comitato elettorale di Eliana Canesi candidata per la lista Nardella Sindaco

È stato inaugurato oggi 15 aprile 2019, in via Zanella 11r il comitato elettorale di Eliana Canesi, candidata al consiglio comunale per la lista Nardella Sindaco.

“La sfida che accettiamo è la consapevolezza dell’immenso lavoro che ci aspetta – spiega Eliana Canesi – per migliorare la vita dei cittadini, tute- lare il nostro immenso patrimonio artistico e rendere ancor di più competitivo il sistema economico del comprensorio. stato fatto molto, ma molto ci resta da fare. Non ci adagiamo sui dati e sui risultati raggiunti dalle passate amministrazioni, che ringraziamo; quegli stessi risultati sono il nostro punto di partenza. La nostra avventura inizia oggi”.

“ Uno dei motivi per cui ho scelto di candidarmi con la Lista Nardella Sindaco è che ha dimostrato di avere a cuore Firenze ed i fiorentini; osando dove era necessario osare e conservando dove era doveroso conservare.”

La sede elettorale si trova in una zona importante e storica del capoluogo fiorentino a due passi da piazza Tasso e da Piazza del Carmine cuori pulsanti dell’Oltrarno e soprattutto in un edificio che ha ospitato per tanto tempo una realtà economica importante per questa zona della città.

Vivere in una città contemporanea, innovativa ma che ha ben presente quali sono le sue origini. Attenzione particolare sarà dedicata alla dimensione umana, alla socialità ed ai rapporti fra le persone perché Firenze non smetta di essere la “città a misura d’uomo” che la rende unica nel suo genere.