FIRENZE – Furti auto in centro: rubati documenti a esponente Lega

“Quello che è accaduto ieri sera personalmente alla mia compagna che ha subito il danneggiamento e intrusione di estranei nella propria auto, ed in seconda battuta al sottoscritto che ha subito il furto della propria borsa con effetti personali e documenti politici in pieno centro a Firenze ed appena dopo cena non fa altro che confermare purtroppo ciò che da tempo e sotto gli occhi di tutti, ossia che Firenze è una città insicura, questo non è un episodio isolato è l’ennesimo fatto di questo genere che ormai tende anche non fare più notizia perché i fiorentini sono abituati a vivere in una drammatica situazione di costante e quasi consolidata illegalità endemica. Ci siamo dovuti abituare a cose inaccettabili”.