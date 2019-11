FIRENZE – Esondazione della Sieve nei pressi di Pontassieve – FOTO

A causa del forte maltempo e della enorme quantità di pioggia caduta negli ultimi giorni i corsi d’acqua della Regione sono al limite del livello di guardia.

A preoccupare in particolare la Sieve che proprio in queste ultime ore ha raggiunto gli argini ed ha esondato nella zona di Pontassieve, lambendo abitazioni e vetture parcheggiate, come dimostrano le foto inviate dai cittadini del luogo.

Per far fronte alla situazione di maltempo in Toscana e ai danni causati dall’abbondante pioggia il presidente Enrico Rossi terrà un briefing alle ore 12.30 presso la sala operativa della Protezione Civile a Firenze.