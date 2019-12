FIRENZE – Ditta Artigianale vince il premio Barawards 2019 come miglior caffetteria d’Italia

Il miglior caffè d’Italia si beve a Firenze, con buona pace dei napoletani e di Eduardo De Filippo. L’azienda fiorentina Ditta Artigianale si è infatti aggiudicata il Barawards 2019 come miglior caffetteria d’Italia.

Giunto alla sua quinta edizione, il premio promosso da Bargiornale, Ristoranti, Dolcegiornale e Webar valuta la professionalità e l’innovazione nei bar, ristoranti e hotel italiani misurandoli non solo in base alla qualità del prodotto/servizio che offrono, ma anche al modo con cui scelgono di rapportarsi ai clienti e alla loro capacità di proporsi in una veste originale.

Ditta Artigianale ha due locali a Firenze, il primo aperto nel 2014 in via dei Neri 32r, nel quartiere di Santa Croce, e il secondo, inaugurato a marzo 2016, in via dello Sprone 5r, nell’Oltrarno Fiorentino a pochi passi da piazza della Passera e Ponte Vecchio. A convincere la giuria ad affidare a questa azienda l’ambito riconoscimento è stato l’impegno speso dal suo staff nel proporre miscele di caffè di particolare pregio, educando i clienti ad un consumo consapevole e non massificato di questa preziosa bevanda. I caffè vengono infatti selezionati in giro per il mondo da piccoli produttori, tostati in casa (Ditta Artigianale è infatti anche micro torrefazione) e serviti freschi in varie modalità: dal classico espresso ai metodi del “brew bar” per ottenere infusi. “Questo prestigioso riconoscimento ci ripaga dei tanti sforzi quotidiani per costruire una vera cultura del caffè. Ma il premio riconosce anche lo stile e il valore della nostra accoglienza”, commenta Francesco Sanapo, ideatore di Ditta Artigianale, pluripremiato campione italiano di caffè e “coffee lover” – come ama definirsi – che è riuscito a unire il proprio lavoro ad una passione maniacale per il caffè.

Il Barawards 2019 è suddiviso in varie categorie. Oltre a Ditta Artigianale come miglior caffetteria, un altro locale di Firenze ha conquistato il premio come miglior ristorante d’albergo dell’anno: il Palagio, ristorante del Four Seasons Hotel.