FIRENZE – Cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato in appartamento

I Vigili del Fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti nel comune di Scandicci in Via della Pace Mondiale per un soccorso a persona.

Il personale dei vigili del fuoco entrato all’interno dell’appartamento situato al 6 piano, ha trovato una donna in avanzato stato di decomposizione.

Le operazioni si sono concluse con la decontaminazione del personale vigilfuoco che è intervenuto all’interno dell’appartamento, effettuata dagli operatori del nucleo NBCR (nucleare – biologico – chimico – radiologico) con prodotto ecocompatibile per lo smaltimento in ambiente.

Sul posto personale sanitario del 118 e Carabinieri e Polizia Municipale.