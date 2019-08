FIRENZE – Autotrasportatore senza patente fermato dalla Polstrada.

La Polizia Stradale di Firenze ha denunciato per guida senza patente un autotrasportatore che stava portando un carico di frutta e verdura.

È accaduto ieri pomeriggio sull’S.G.C. FI-PI-Li, all’altezza di Empoli, quando una pattuglia della Sezione di Firenze stava percorrendo la carreggiata mare e ha notato un vecchio furgone che arrancava in salita, fermandolo. I poliziotti stavano attuando un dispositivo volto a garantire la sicurezza del trasporto alimentare e la salute dei consumatori, attraverso una verifica dell’intera filiera dei prodotti. Alla guida del mezzo c’era un 34enne, originario del Marocco, che ha esibito una patente internazionale sospetta, risultata poi contraffatta. Alla richiesta di chiarimenti lo straniero ha provato a farfugliare qualcosa, dicendo che l’originale del documento lo aveva lasciato in Marocco. Tutto inutile, tanto che gli investigatori lo hanno denunciato per uso di atto falso, contestandogli anche la guida senza patente e la mancata revisione del mezzo. L’uomo è stato anche sanzionato per circa 6.000 euro dalla Polstrada, che ha fermato anche il mezzo fino a quando sarà revisionato.