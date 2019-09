FIRENZE- Aspettando Corri La Vita domenica 29 settembre

Aspettando CORRI LA VITA, che si terrà a Firenze domenica 29 settembre, i fiorentini potranno già sostenere la raccolta fondi per la lotta al tumore al seno con nuove iniziative.

Lunedì 23 settembre apre al pubblico la mostra “L’imaginaire des ècorces” di Janine Laurent Josi (fino al 13 ottobre presso Tethys Gallery via dei Vellutini 17R Firenze): tutti i proventi ricavati dalla vendita delle foto saranno devoluti in beneficenza all’Associazione Corri La Vita Onlus.

Fino a sabato 28 settembre è possibile continuare a contribuire alla raccolta fondi grazie all’iniziativa de Le 100 Botteghe di Via Gioberti che hanno realizzato un comodissimo zainetto (in vendita da lunedì 23 settembre) che metteranno in vendita per sostenere i nostri progetti. Facendo una donazione minima di 10 euro potrete permettere a CORRI LA VITA di aiutare un numero sempre maggiore di donne malate di tumore al seno!

Sarà il celebre giornalista Giovanni Minoli a dare il via alla XVII edizione di CORRI LA VITA. L’evento è uno degli appuntamenti più attesi e partecipati all’insegna della solidarietà, promuovendo la raccolta di fondi per progetti dedicati alla prevenzione e cura del tumore al seno.

Le iscrizioni a CORRI LA VITA sono aperte ancora per poco.

Punti di iscrizioni fino a giovedì 26:

LILT Firenze Viale D. Giannotti, 23

Firenze Marathon Viale Fanti, 2

L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso, 69 A/B

Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi, 18

FILE Via San Niccolò, 1 – Firenze

Game 7 Athletics Piazza Duomo, 6/r

Universo Sport Via Masaccio, 201

Universo Sport Via Sandro Pertini, 36 / Viale Guidoni

Game 7 Athletics / I Gigli Via San Quirico, 165

Mercato Centrale di San Lorenzo Piazza del Mercato Centrale (piano terra)

Erboristeria Natura Verde Via Gioberti, 52/r

Ultime iscrizioni nei gazebo allestiti:

in via Martelli/Piazza Duomo (dalle 10,00 alle 17,00) venerdì 27 e sabato 28

e in Piazza Vittorio Veneto (dalle 07,30 alle 08,30) domenica 29 settembre.