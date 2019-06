FIRENZE – Alle Cascine arriva il circo danzante a ritmo di swing

Durante la serata di domenica 30 giugno la villa Le Pavoniere nel Parco delle Cascine si trasformerà nella location a cielo aperto di un circo danzante sulle note coinvolgenti di ritmi swing.

L’occasione in programma il 30 giugno celebra la conclusione dell’anno dei corsi di ballo promossi dalla scuola Tuballoswing in collaborazione con la splendida struttura delle Pavoniere che offre servizi di ristorazione, cocktail bar e piscina immersa nel verde rigoglioso del più grande parco fiorentino. Una serata pensata per tutti, non solo per esperti ballerini, ma per chiunque vorrà passare una serata magica e diversa.

Atmosferà retrò, costumi e ambientazione anni 30′ saranno gli ingredienti dello spettacolo dal titolo Bounce Circus che porterà in scena l’immaginario caratteristico di un circo vintage con l’esibizione di caratteristici personaggi circensi tra cui scimmiette, lanciatore di coltelli e donna barbuta. Tutti i protagonisti si esibiranno in balli e coreografie a ritmo di boogie woogie, charleston, lindy hop e tip tap. La trama dello spettacolo racconta infatti la storia di un impresario circense caduto in disgrazia che vuole rilanciare il suo circo organizzando delle audizioni per reclutare nuovo personale.

Ma cos’è di preciso lo spettacolo “Bounce”? Lo spiega Antonio del Villano, presidente di Tuballoswing:

Il “bounce” elemento caratterizzante delle danze swing, incontra le evoluzioni degli acrobati circensi. Il ritmo oscillante della musica swing incontra quello delle palline di giocolieri. Un incontro tra due mondi coinvolgenti e retrò che da vita ad uno show ma anche ad una grande festa. Colori, sorrisi, coinvolgimento, spettacolarità sono gli elementi distintivi di una serata, mi spingo a dire, che non ha eguali nel panorama locale.

Bounce Circus è uno spettacolo circense a 360°, in cui non mancheranno giocolieri, sputafuoco, ma anche acrobati trapezisti e funamboli. Il tutto accompagnato da musica live e gag d’intrattenimento per il massimo coinvolgimento del pubblico, che per concludere in allegria la serata sarà coinvolto in una social dance a bordo piscina.

Appuntamento quindi domenica 30 giugno alle ore 21 alle Pavoniere in viale degli Olmi nel Parco delle Cascine di Firenze, per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della scuola di ballo Tuballoswing.