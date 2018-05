FIRENZE – Al Parco delle Cascine la manifestazione Firenze dei Bambini

Sabato 5 Maggio il Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze è presente a Firenze dei Bambini 2018, iniziativa promossa dal Comune con l’organizzazione di Mus.e. presso il Parco delle Cascine di Firenze.

Presenti nella verde cornice del parco oltre 120 enti ed aziende, ognuna con una propria iniziativa per sollecitare l’intelletto e stimolare la sensibilità alla cultura dei più giovani.

Il tema dell’edizione 2018 è “l’ingegno”, per l’occasione i Vigili del Fuoco di Firenze ed il Nucleo Sommozzatori di Firenze hanno ideato e proposto “Never Lost Young”, una attività didattica di formazione ed informazione rivolta agli adulti ed ai ragazzi. Un progetto educativo che attraverso il gioco e l’interazione con i ragazzi, i genitori e le applicazioni correlate allo smartphone, ha il primario scopo di non sentirsi perduti anche quando prediamo i riferimenti quali il nome di una via di un indirizzo o la rotta se siamo in mare. Infatti con l’uso del proprio smartphone si riesce a fornire con esattezza la propria posizione anche in assenza di rete dati, e lo scopo del progetto è proprio quello di dare elementi conoscitivi utili, alla popolazione, per l’impiego di queste tecnologie in caso di emergenza.

Gli strumenti in dotazione al Corpo Nazionale per la ricerca di persone disperse, sia grazie alla qualifica della topografia applicata al soccorso che le nuove tecnologie dei sommozzatori, diventano più efficaci quando l’utente è in grado di collaborare e fornire elementi utili ai soccorritori.

Considerato l’entusiasmo dimostrato dagli adulti e dai ragazzi che sono intervenuti numerosi in un clima di assoluto stupore, si afferma la bontà del progetto Never Lost Young in cui il “telefonino” entrato a far parte integrante della vita quotidiana di ogni singolo, assume una luce differente rispetto al gioco ed alle chat, diventando uno strumento indispensabile di autoprotezione.