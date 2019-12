FIRENZE – 8 dicembre accensione degli alberi di Natale nel centro storico

Arriva il tanto atteso appuntamento con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Duomo, previsto per le ore 17.30, mentre l’accensione dell’albero nel Cortile della Dogana di Palazzo Vecchio, verrà acceso alle ore 17. In piazza Repubblica l’accensione dell’albero di Michelangelo Pistoletto è prevista per le ore 18

Ma prima di giungere all’accensione dell’albero di piazza Duomo, alle ore 14 in via dei Renai ci sarà la partenza della Compagnia dei Babbi Natale verso Palazzo Vecchio dove alle ore 15 ci saranno canti e lotteria con gli Angeli del Bello

Nella mattinata ci saranno le celebrazioni religiose, alle 10,30 sarà celebrata la messa nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore

Alle ore 12 alla Loggia del Bigallo ci sarà il tradizionale omaggio alla Madonna in occasione della festività dell’Immacolata concezione.