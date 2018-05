Fiorente 2018, torna la cavalcata per le strade e le piazze del centro storico

Appuntamento domenica 3 giugno con ‘Fiorente 2018’, il trekking urbano a cavallo per le strade e le piazze della città. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è stata presentata oggi in Palazzo Vecchio dall’assessore allo Sport Andrea Vannucci.

“Una manifestazione nata tre anni fa come una scommessa – ha detto l’assessore Vannucci – ma che si è confermata un evento molto apprezzato nel calendario delle tradizioni popolari fiorentine. Una manifestazione legata alla storia di Firenze, che parla anche di cavallo in una città che ha sempre più voglia di rivivere questa tradizione per le strade e piazze del centro storico”.

La cavalcata urbana, organizzata dalla Parte Guelfa con la Federazione italiana sport equestri e l’Ippodromo del Visarno, si snoderà durante la mattinata per le strade e le piazze di Firenze con un tracciato più esteso rispetto alle precedenti edizioni. La manifestazione affonda le proprie radici storiche nelle parate a cavallo che si tenevano nel centro cittadino di Firenze in occasione delle visite di importanti personalità e avrà una destinazione benefica a favore della Fondazione Meyer.

Sabato 30 giugno sarà poi la volta della Giostra del Giglio, il torneo equestre agli anelli che si svolgerà in piazza Santa Croce. La giostra sarà preceduta da cortei dei quattro Colori che partiranno dalle quattro basiliche per attraversare la città e raggiungere piazza della Signoria, dove si terrà la cerimonia della distribuzione delle lance. Da qui i cavalieri raggiungeranno l’arena di Santa Croce dove i rappresentanti dei quattro quartieri di Firenze disputeranno le carriere secondo l’ordine dei Colori sorteggiato il giorno di Pasqua per conquistare la Lancia Guelfa della vittoria. Nel 2016 e 2017 il trofeo è andato ai Bianchi di Santo Spirito.