FIGLINE – Autumnia 2019, da lunedì via al montaggio dell’area fiera Il 28 ottobre iniziano allestimento e lavori parcheggio via Del Puglia. Sosta gratis per residenti con contrassegno

Lunedì 28 ottobre inizierà il montaggio degli stand per Autumnia, la fiera dedicata all’agricoltura, all’ambiente e all’alimentazione in programma nel centro storico di Figline dall’8 al 10 novembre.

Per motivi tecnici e operativi, quindi, si potranno verificare modifiche nella circolazione, così come nel transito e nella sosta. Si tratta di misure necessarie per prepararsi ad un evento che rappresenta un’occasione di promozione del territorio: Autumnia infatti è un appuntamento importante per il nostro Comune sia per la visibilità che garantisce sia per il messaggio che manda sui temi dell’agricoltura e dell’ambiente, sia per la quantità di visitatori che richiama da ogni parte della regione.

Il dettaglio delle modifiche alla viabilità cittadina è consultabile nella sezione “Dove” del sito www.autumnia.it e interessa le seguenti vie e piazze: via XXIV Maggio, piazza Baden Powell, piazza IV Novembre, piazza San Francesco, via Santa Croce, via Fabbrini, corso Mazzini, piazza Ficino, corso Matteotti, piazza Don Bosco, piazza Dante, piazza Bonechi, piazza Averani, piazzale della Misericordia, via Magherini Graziani, via Petrarca, via Del Puglia, via Bianchi, piazza XXV Aprile e piazza Ficino.

Si comunica inoltre che il transito e la sosta nell’area interessata dalla manifestazione saranno consentiti agli autorizzati con apposito pass per operazioni di carico e scarico. Tutte le vie e le piazze soggette a queste modifiche saranno gradualmente riaperte al traffico a partire da domenica 10 novembre alle ore 22 fino a venerdì 15 novembre.

Per i residenti del centro storico in possesso del contrassegno, anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha deciso di estendere il periodo in cui potranno parcheggiare gratis anche nelle aree di sosta che di solito sono a pagamento (sempre esibendo l’apposito contrassegno), ossia dal 28 ottobre al 15 novembre.

Si informa, infine, che nelle prossime settimane saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria (costo circa 20mila euro) su alcuni parcheggi della città, in cui per la durata dei lavori non sarà possibile sostare: si parte lunedì 28 ottobre con il parcheggio di via Del Puglia per proseguire con piazza Bonechi, piazza della Fattoria (accesso) e piazza Martin Luther King.

Il dettaglio delle aree interessate, con i relativi orari di divieto di sosta e transito, è consultabile sul sito internet www.autumnia.it anche tramite una mappa. Per ulteriori informazioni è possibile contattare anche lo Sportello al pubblico del Corpo di Polizia municipale al numero telefonico 055.953025. Per info su Autumnia visita www.autumnia.it, la pagina Facebook autumnia.figline.