Fabio Pampaloni trionfatore assoluto nel regionale enduro di Arezzo

Fabio Pampaloni lascia tutti a bocca aperta, aggiudicandosi una splendida gara di toscano enduro ad Anghiari, domenica scorsa.

È stato un weekend positivo per il Moto Club Torre della Meloria quello appena concluso con le due prove di toscano enduro nell’aretino e motocross nel senese, a Chiusdino.

La squadra livornese si conferma ancora una volta punto di riferimento in Toscana e Pampaloni è stato il pilota più veloce sia nell’Assoluta che in Top Class, con una concorrenza non solo agguerrita ma anche numerosa che contava oltre 250 piloti al via. Per la cronaca, Pampaloni conquista anche la prima posizione assoluta e di classe nella prova del national del Trofeo Beta Enduro.

Tra i grandi protagonisti della giornata è stato ancora l’ex tricolore Alessio Paoli (MC Torre della Meloria – Beta 300 2T) giunto quarto in Top Class e quinto assoluto.

La sorpresa di quest’anno nell’enduro del gruppo di Ivano Zanatta è Lorenzo Cucini (MC Torre della Meloria – Beta 350 4T), passato dal cross all’enduro bruciando tutte le tappe necessarie per adattarsi. Il pilota grossetano ha festeggiato l’ennesimo trionfo nella categoria Territoriali TE chiudendo nono assoluto.

Tre risultati molto belli ai quali fanno eco gli esiti degli altri ragazzi con i colori del sodalizio livornese, giunti tutti nelle rispettive top ten.

Riccardo Londi (MC Torre della Meloria – Honda 250 4T Emmemotori) sfiora il podio tra gli Ultra Territoriali UTD con un buon quarto posto degno del suo impegno.

Andrea Marco Serafini (MC Torre della Meloria – Beta 300 2T) ha finito la sua prova con un positivo quinto posto in categoria Senior SC, mentre Paolo Ghezzani (MC Torre della Meloria – Honda 250 4T Emmemotori) nelle vette aretine ha chiuso sesto in categoria Major MC.

Infine il quinto posto di Squadra (M.C. Torre della Meloria) con Fabio Pampaloni, Lorenzo Cucini, Alessio Paoli e Andrea Marco Serafini.

Ben nutrita anche la pattuglia dei MiniEnduristi, protagonisti della scena nel pomeriggio del sabato. Ottimo il bottino conquistato dai giovani atleti del Moto Club Torre della Meloria, che rientrano con ben tre piazze d’onore nelle rispettive classi.

Davide Pitzoi (MC Torre della Meloria – Yamaha) chiude secondo in MiniEnduro 125 Mini, DiegoPitzoi (MC Torre della Meloria – Ktm Ferrando Motor) è secondo in classe MiniEnduro Cadetti e Riccardo Pizzetti (MC Torre della Meloria – Husqvarna) sempre secondo in classe MiniEnduro Debuttanti.