Rassegna estiva di eventi dedicati al grande paesaggista. “Estate Porcinai” domani allo Chalet Fontana, arte e benessere con le lezioni di Tai Chi

Nel giardino le suggestive sculture di Paola Crema: “È un grande onore essere qui, un luogo magico”

Arte e benessere per Estate Porcinai allo Chalet Fontana, la rassegna di eventi ispirata al grande paesaggista del Novecento, uno dei più importanti a livello nazionale. Il pensiero di Pietro Porcinai e la sua capacità di sperimentare la potenzialità dei luoghi coniugando estetica e funzionalità rivivono tutta l’estate nello splendido giardino dello storico locale di viale Galilei,

Domani, giovedì 19 luglio, dalle 18.45, spazio al benessere con le lezioni di Tai Chi “L’arte del nutrimento dell’energia vitale” con il maestro Massimo Mori.

Nel corso dei mesi estivi, inoltre, il suggestivo spazio verde dello storico locale e caffè letterario si animerà con l’ attività del vivavio Il Calicanto e dell’orto bioattivo NoaFood. Un suggestivo allestimento, realizzato grazie alla collaborazione con la Fornaciai Art Gallery, mette in relazione le 4 opere scultorie di Paola Crema e le piante, come i grandi oleandri, della Giorgio Tesi Group, in un’alternanza raffinata e armonica che verrà esaltata da una creativa illuminazione dal tramonto. Un’esposizione che sta avendo un grande successo di pubblico.