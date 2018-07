Estate 2018: momondo svela la top 10 delle destinazioni italiane preferite dagli stranieri

Firenze è terza, unica città toscana in classifica

Il motore di ricerca viaggi momondo.it ha analizzato i propri dati per scoprire quali destinazioni del Bel Paese la faranno da padrone catalizzando l’interesse degli stranieri in villeggiatura in Italia, nell’eterna lotta tra le incantevoli destinazioni di mare e le più classiche città d’arte che costellano in gran numero lo Stivale.

Roma si conferma “regina d’Italia”, Sardegna e Campania le regioni preferite

Sebbene il podio delle mete italiane preferite quest’anno dagli stranieri veda protagoniste alcune delle città d’arte per eccellenza – con Roma, Venezia e Firenze a guidare la classifica – l’interesse dei viaggiatori per il Bel Paese appare particolarmente variegato e incorona Sardegna e Campania regioni preferite da visitare, entrambe con ben due mete nella top 10: rispettivamente Alghero e Cagliari (5° e 8°) e Napoli e Positano (7° e 9°), nonostante rispetto al 2017 tutte queste mete abbiano registrato un aumento dei prezzi medi di hotel.

Positano, quanto mi costi! Palermo è la più economica

Positano rappresenta la scelta più costosa di questa speciale top 10 estiva, con una tariffa media a notte di ben 307 €, seguita da Alghero (169 €).

Al contrario, Palermo guadagna quest’anno lo scettro di città più economica in termini di soggiorno in hotel – con soli 66 € per notte, seguita da Rimini (69 €), Milano (93€) e Roma (99€). Decisamente una buona ragione in più per concedersi una vacanza tutta italiana, ideale sia per chi ama il mare e il relax, ma anche per chi vuole avvicinarsi alla storia e cultura del Bel Paese.

Top 10 delle destinazioni Italiane più popolari tra gli stranieri per le vacanze estive nel 2018 Posizione Destinazioni 2018 Prezzo medio di un hotel per le destinazioni del 2018 Variazione % del prezzo medio di un hotel (2018 vs. 2017) 1 Roma 99 € -10% 2 Venezia 156 € 8% 3 Firenze 156 € 8% 4 Milano 93 € 15% 5 Alghero 169 € 41% 6 Palermo 66 € -20% 7 Napoli 102 € 21% 8 Cagliari 126 € 24% 9 Positano 307 € 26% 10 Rimini 69 € -32%

“L’Italia è una meta imperdibile per gli stranieri che mette d’accordo gli amanti di millenni di storia e cultura, del fascino e del glamour del Made in Italy, ma anche chi non resiste a provare una tradizione culinaria unica al mondo o ad immergersi in panorami e natura mozzafiato. Grazie alle nostre analisi di dati, ai consigli forniti dai nostri esperti di viaggio e agli strumenti e funzionalità presenti su momondo, ci auguriamo che i viaggiatori di tutto il mondo si trasformino in perfetti agenti di viaggio personali, di modo da trovare le soluzioni più convenienti e adatte alle singole esigenze per la loro prossima vacanza alla scoperta delle bellezze del Bel Paese,” commenta Clizia L’Abbate, Head of Markets per momondo.it.

La classifica nel dettaglio

Roma quest’anno svetta nella top 10, posizionandosi anche nel 2018 in cima alla classifica delle destinazioni estive preferite dagli stranieri che decidono trascorrere le vacanze in Italia. Il fascino della Città Eterna resta immutato rispetto all’anno scorso e sempre più stranieri decidono di regalarsi le famose “Vacanze Romane” tra storia, cultura, escursioni, eventi di ogni genere e non da ultimo, buona cucina.

In seconda posizione si conferma Venezia, grazie alla sua incantevole atmosfera e al suo patrimonio artistico e culturale unico. Famosa ai turisti stranieri soprattutto per i canali collegati dalle “mezze lune”, che contribuiscono ad incrementarne il fascino, Venezia è la meta perfetta per turisti esteti, appassionati di arte e cultura.

In terza e quarta posizione si posizionano rispettivamente Firenze e Milano, a posizioni invertite rispetto all’anno precedente. Milano scende di una posizione per lasciare spazio all’estate fiorentina, che, oltre ad offrire la possibilità ai turisti stranieri di immergersi nella storia dell’arte Italiana, propone anche una serie di eventi musicali imperdibili soprattutto per gli amanti del rock. Milano rimane la scelta immancabile soprattutto per i fashion addict che non vogliono rinunciare allo shopping e agli eventi mondani durante le proprie vacanze.

La classifica del 2018 prosegue poi con due new entry: Alghero e Palermo, destinazioni decisamente più adatte per chi desidera una vacanza capace di combinare arte e cultura con relax sulla spiaggia, tuffi nell’acqua cristallina e gastronomia sopraffina. Alghero cattura l’interesse dei turisti che potranno scoprirne l’eredità architettonica e culturale rara, fortemente influenzata dalla dominazione aragonese, e lasciarsi incantare da spiagge di sabbia bianchissima e acque turchesi, famose per la presenza di coralli rossi. Palermo invece entra finalmente nelle top 10 del 2018. La città sicula custodisce un tesoro inestimabile di bellezze artistiche, come i suggestivi mosaici normanni della Chiesa della Martorana e il Teatro Massimo, uno dei teatri lirici con la migliore acustica al mondo. Inoltre, grazie alla sua multietnicità, Palermo rappresenta anche una meta imperdibile per gli amanti del cibo, che potranno assaporarne i profumi e gusti unici.

In settima posizione si posiziona la folcloristica Napoli, che gode di una grande fama tra i turisti stranieri: i suoi reperti storici provenienti da Pompei ed Ercolano, i percorsi della Napoli sotterranea e lo stupendo panorama sul golfo di Napoli influenzano di certo il grande afflusso di turisti, insieme alla sua gastronomia impareggiabile. Cresce del 31% rispetto all’anno scorso il numero di stranieri che non vede l’ora di arrivare in città e gustarsi una sfogliatella o un babà accompagnati dal tipico caffè napoletano.

In ottava posizione rimane stabile Cagliari, una città che deve il suo fascino alla particolare architettura, frutto di influenze fenicie, cartaginesi e romane. Oltre a custodire un ricco patrimonio artistico e culturale, la città sarda rappresenta anche una meta perfetta per gli amanti della natura, che potranno ammirare meravigliosi paesaggi costieri, spiagge e parchi naturali.

La perla della Costiera Amalfitana, Positano, si aggiudica quest’anno la nona posizione in classifica, con una crescita dell’affluenza di turisti stranieri pari al 9% rispetto all’anno scorso. Ad attirare i visitatori è il centro della città: un susseguirsi di boutique, botteghe e locali che si affacciano su vicoli e piazzette, rendendo l’atmosfera unica e incantata.

Chiude la classifica delle destinazioni Italiane più amate dagli dai viaggiatori di tutto il mondo per l’estate 2018 una new entry dalla Riviera Romagnola: Rimini.

Meta famosa per giovani in cerca di vacanze all’insegna del divertimento tra spiagge e discoteche all’aperto, questa città si rivela ideale anche alle famiglie con bambini, grazie ad attrazioni ed eventi adatti ad un ampio pubblico.

Note di redazione: