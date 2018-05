Empoli, rotatoria sulla statale, al via il cantiere

«Una novità importante per la viabilità di Empoli, un’opera attesa da anni. Posso annunciare che martedì prossimo, 8 maggio, inizieranno i lavori per la realizzazione della rotatoria che regolerà il traffico sulla Statale Tosco Romagnola, all’incrocio fra Via Petrarca e Via Bisarnella. Uno snodo importante per la nostra città, per tutti coloro che attraversano Empoli e per le migliaia di persone che abitano nel quartiere di Serravalle. Per coloro che usufruiscono quotidianamente anche delle strutture presenti in zona sportiva e che vanno verso il parco urbano».