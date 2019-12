EMPOLI – Festività al via con il Magico Mondo di Babbo Natale, mercatini e luna park

Natale a Empoli, appuntamento il fine settimana con ‘La Caccia al Tesoro’, il Magico Mondo di Babbo Natale, il Villaggio delle fiabe, i mercatini e m olto altro da vivere tutti insieme, grandi e piccini, con il luna park natalizio, la grande nevicata, lo spettacolo dell’albero magico e le proiezioni sui palazzi.

Ogni giorno ammiriamo una città che scalda i cuori. Tante sono le iniziative a cui partecipare nel prossimo fine settimana, dedicate ai più piccoli ma anche ai grandi. Una su tutte lo stare semplicemente insieme. Cosa ci riserva ‘Empoli Città del Natale 2019’ nel prossimo fine settimana:

LA 2a CACCIA AL TESORO DI EMPOLI – Domenica 8 dicembre 2019 c’è l’attesissima ‘Caccia al tesoro’. Ad organizzarla l’associazione Centro Storico Empoli col negozio Giocheria. Ritrovo alle 15.30 davanti al negozio, in Via Salvagnoli 35, partenza alle 16.30. Se non vi siete iscritti, correte perché i posti sono limitati. Potete farlo direttamente in Giocheria oppure telefonando al 0571 78251. Avete tempo fino alle 12 di sabato! Ci saranno premi per tutti ed un massimo di 40 squadre. E’ tutto gratuito e si potranno divertire grandi e piccini. Ma quali saranno gli oggetti da trovare? Partecipate e lo scoprirete tutti insieme. Anche questo è Natale.

MERCATINI DI NATALE STILE VILLAGGIO FRANCESE – Le casette di legno illuminate, in piazza della Vittoria, regaleranno ai numerosi turisti, un’atmosfera magica a grandi e piccoli tra lucine, candele, biscotti, cori, profumi inebrianti e sapori natalizi. Sarà una bella ricerca delle più curiose idee regalo e tanto artigianato. Apriranno dalle 15 alle 19.30 il venerdì e sabato, mentre la domenica dalle 9.30 alle 19.30.

IL MAGICO MONDO DI BABBO NATALE – Il nonno più amato dai bambini e dalle bambine e anche dai più grandi, con la sua lunga barba bianca, vi aspetta in Via dei Neri nel suggestivo Chiostro degli Agostiniani. Siete già stati nel suo magico mondo? E la letterina l’avete consegnata? Incontrerete gli Elfi, le Renne e gli gnomi. Gli orari di apertura: nei giorni 7,8,14,15,21,22,23,24,26,28,29 dicembre 2019 la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 19; nei giorni 10,17 e 25 dicembre 2019 aperto solo il pomeriggio dalle 15 alle 19.

VILLAGGIO DELLE FIABE – E’ un luogo dove tutto diventa possibile, dove i bambini entreranno in un mondo fantastico, fiabesco e non vorranno più uscire. Un’atmosfera incantata tra fate, maghi ed animazioni che vi aspettano in Piazza Matteotti con tante sorprese ed attività per i più piccoli. Il Villaggio sarà aperto il sabato mattina dalle 10 alle 12.30 e nei giorni settimanali dalle 15 alle 18.30. Ecco i giorni rimasti: 7,8, 14,15 fino al 29 dicembre 2019 e 4,5 gennaio 2020.

LUNA PARK NATALIZIO E PISTA DI GHIACCIO: da lunedì alla domenica, dalle 14.30 alle 22.30. Dal 20 al 26 dicembre 2019 dalle 10.30 alle 23. Una grande spazio allestito per adulti e piccini. In Piazza Matteotti ci sarà da divertirsi sulla pista da pattinaggio sul ghiaccio e sulle giostre a tema per bambini. La pista è stata rinnovata completamente ed è stato aggiunto un percorso per i pattini.

MATTONCINI VILLAGE-CHRISTMAS BRICKS – Tutti i sabati e domenica pomeriggio dalle 15 alle 19.30 nei locali dell’ ex negozio Miriade in via Del Giglio. L’ingresso è libero ed il divertimento è assicurato.

POMPIEROPOLI e PICCOLO SOCCORITORE – In Piazza Farinata degli Uberti insieme ai pompieri in congedo, sabato e domenica dalle 15 alle 19 con i mezzi di soccorso. In Piazza della Vittoria sempre sabato e domenica dalle 15 alle 19 con la Misericordia di Empoli che installerà una pista che i più piccoli percorreranno su una macchinina, salvando quello che incontreranno nel percorso.

PARATE delle MASCOTTE – Nel Centro storico sabato e domenica una alle 17 e una alle 18.30

GRANDE NEVICATA – Una Piazza Farinata degli Uberti innevata sabato e domenica alle 16.30, 17.30, 18.30 e 19.30.

VIDEO 900 Incastellamento di Empoli – Tutti i giorni dalle 16.30 alle 20, fino alle 1 la notte senza audio.