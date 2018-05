Due mesi per smettere di fumare, con la Asl si può

Ancora pochi giorni per iscriversi al corso della Asl Sud Est della Toscana

Sta per partire un nuovo corso per smettere di fumare organizzato dalla Asl Toscana sud est. Sono ancora aperte le iscrizioni ed è possibile telefonare ai numeri 0575/255943 oppure 0575/255935 (tutti i giorni feriali dalle 8 alle 14) per fissare la prima visita, che è gratuita.

La durata del corso è di circa 2 mesi e si basa su incontri di gruppo settimanali (due nel primo mese ed uno nel secondo) in orario pomeridiano, dalle 17,30 alle 18,45.

“Smettere di fumare non è facile, ma è possibile- spiega l’educatrice professionale Eleonora La Ferla – Siamo soddisfatti dell’efficacia dei nostri corsi che si basano su un approccio integrato medico-psicologico. Grazie al lavoro di gruppo e alla condivisione, ogni fumatore trova la sua forte motivazione per abbandonare definitivamente le sigarette”.

Nel 2017, nell’Area Aretina, il 75% dei partecipanti ai corsi ha smesso di fumare a fine trattamento; il 60% è rimasto non fumatore a distanza di 3 mesi.